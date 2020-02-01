1 февраля: электрические опыты в 500 000 вольт на сцене в Туле

1 февраля 1910 года в концертном зале одного из самых популярных мест в городе – ресторана Ильиной, на месте нынешнего перекрестка Каминского и Фридриха Энгельса, демонстрировался необычный номер – «Электрическая загадка мисс Лючия».

Электричество как таковое уже десять лет, со времен открытия городской электростанции, не было для Тулы чем-то невиданным. Однако некоторые непознанные моменты все же явно оставались. О чем говорит тот факт, что к трем часам дня – времени начала сеанса, в зале собралось много публики, состоящей, главным образом, из инженеров, электротехников и просто техников. Это было и пожеланием самой дебютантки. Она хотела в первую очередь удивить специалистов.

Удивить удалось всех. Мисс Лючия показала немало всяких фокусов. В частности, зажигая от своего тела факелы и включая электрические лампочки. Что, впрочем, вызвало двоякое впечатление. Факт, что «скользящий вдоль нагого тела ток в 500 000 вольт не причиняет вреда организму», был поставлен под сомнение. Присутствующие видели, что временами он дает толчки, и весьма ощутимые. А вот сам показатель в 500 000 вольт у инженеров и электротехников сомнений не вызвал. Собственно, так и должно было быть – когда видишь нагое женское тело, можно ли думать о каких-то там вольтах.

Поскольку под финал «нельзя было сказать, что Лючия имела здоровый вид», в целом все сошлись во мнении, что ее номер будет иметь успех лишь у любителей сильных ощущений.