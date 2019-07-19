19 июля: в тульских парикмахерских появились новые аппараты для сушки волос

В июле 1964 года в тульские парикмахерские поступили 25 новых аппаратов для сушки волос – полуавтоматы СШ-1 производства московского опытно-экспериментального электромеханического завода.

Это была настоящая революция в деле наведения красоты, которая прежде требовала немалых жертв. Ведь до появления СШ-1 женщина могла сделать себе красивую прическу только пройдя через адское пекло аппарата для сушки волос. Теперь же сооружение новой прически проходило в достаточно благоприятных условиях. В новых аппаратах автоматически регулировались температура и сила струи воздуха, он был изящен и удобен, а сидеть под ним – одно удовольствие.

Индивидуальный аппарат СШ-1 состоял из сушильной головки, напоминающей шлем космонавта, и установленной на крестовине трубчатой раздвижной стойки со стопорным устройством. Сама же сушильная головка состояла из электродвигателя, вентилятора, электронагревателя, диффузора с колпаком и сеткой, панели управления, кожуха. В ней также размещались терморегулятор, автоматически поддерживающий заданную температуру сушки волос в пределах от 40 до 65° С, реле времени и реостат, при помощи которого регулировали число оборотов электродвигателя и, соответственно, скорость движения воздушного потока и количество поступающего горячего воздуха в диффузор.

Также для того, чтобы начать работу, нужно было убедиться, что аппарат правильно заземлен.

По правилам советских парикмахерских для сушки волос должны быть отведены специальные оборудованные помещения. Хотя чаще всего сушильные аппараты размещали непосредственно в рабочих залах. Поэтому каждый новый клиент, переступая порог парикмахерской, мог видеть ряды терпеливо ожидающих просушки женщин с большими колпаками на головах.