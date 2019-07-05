5 июля: эксперименты с переводом часовой стрелки в Туле

5 июля 1919 года городская милиция еще раз напомнила о декрете Совнаркома от 31 мая о переводе часовой стрелки.

В связи с этим, а также в целях экономии топлива милиция предложила всем устроителям и владельцам публичных зрелищ и увеселений, в том числе и Пролеткульту, обязательно руководствоваться новейшим временем и закрывать зрелища и увеселения не позже 2-х часов ночи.

Вообще эксперименты со временем в то время были весьма популярны, и проследить логику в них было совершенно невозможно. Это скорее был откровенный бардак.

Вот, например, подборка из приказов по Судаковскому заводу, нынешнему Косогорскому, того периода.

5 сентября 1917 г.: Настоящим доводится до сведения рабочих и служащих Судаковского завода, что, вследствие отмены распоряжения о переводе времени назад, в отмену объявления заводоуправления, в ночь с 5 на 6 будет переведено на один час вперед.

Заводоуправление

1 ноября 1917 г.: Для удобства дворовых работ завтра в 20 часов вечера заводские часы будут переведены на час назад.

24 октября 1918 г.: Вследствие невозможности заниматься в конторе с 8 часов утра, так как в это время еще бывает темно, занятия в конторе с 25 сего октября будут производиться с 9 часов утра и до 3 часов дня нового времени.

Служащих просят являться на службу в назначенное время аккуратно.

6 июня 1919 г.: На основании декрета Совета народных комиссаров часовая стрелка на всей территории республики с 1 июня переводится еще на 1 час вперед. На Судаковском заводе часовая стрелка с 10 июня переводится еще на 1 час вперед.

18 августа 1919 г.: Согласно декрета, опубликованного в «Известиях ЦИК», с 19 августа часовая стрелка переводится на один час назад.

3 сентября 1920 г.: В ночь с 30 сентября на 1 октября часовая стрелка переводится на один час назад, согласно распоряжения центра

6 сентября 1920 г.: В ночь с 31 августа на 1 сентября часовая стрелка переведена на 1 час назад, согласно распоряжения центра, а потому и на заводе в ночь с 6 на 7 сентября часовая стрелка также переводится на 1 час назад.