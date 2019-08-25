блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
25 августа: в тульской тюрьме делали фальшивые монеты

25 августа: в тульской тюрьме делали фальшивые монеты

25 августа 1909 г. газета «Русское слово» публиковала весьма забавную корреспонденцию о порядках в Тульской губернской тюрьме.

«В Тульской губернской тюрьме обнаружена фабрикация золотой монеты. Обходя камеры и др. тюремные помещения, начальник тюрьмы случайно натолкнулся на изготовление пятирублевки в одной из общих камер, которую занимают уголовные арестанты.

Монет было несколько штук. Арестанты, очевидно, занимались отделкой монет перед осмотром камер начальником и не успели их убрать или же забыли это сделать. Чеканка монет настолько чиста, что их лишь с трудом можно отличить от настоящих. Кто именно из арестантов занимался фабрикацией золотых монет, – пока не установлено, не обнаружено также каких-либо инструментов и приспособлений для выделки их».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:15 +4
24 августа: катастрофа самолета Ту-134 в небе над Тулой
24 августа: катастрофа самолета Ту-134 в небе над Тулой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.