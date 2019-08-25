25 августа: в тульской тюрьме делали фальшивые монеты

25 августа 1909 г. газета «Русское слово» публиковала весьма забавную корреспонденцию о порядках в Тульской губернской тюрьме.

«В Тульской губернской тюрьме обнаружена фабрикация золотой монеты. Обходя камеры и др. тюремные помещения, начальник тюрьмы случайно натолкнулся на изготовление пятирублевки в одной из общих камер, которую занимают уголовные арестанты.

Монет было несколько штук. Арестанты, очевидно, занимались отделкой монет перед осмотром камер начальником и не успели их убрать или же забыли это сделать. Чеканка монет настолько чиста, что их лишь с трудом можно отличить от настоящих. Кто именно из арестантов занимался фабрикацией золотых монет, – пока не установлено, не обнаружено также каких-либо инструментов и приспособлений для выделки их».