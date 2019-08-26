26 августа: в Туле проездом побывала семья императора Николая II

26 августа 1909 г. проездом в Туле побывала семья Романовых.

Согласно телеграмме министра Императорского Двора, «в исходе 6-го часа вечера, Императорский поезд имел остановку в Туле. На вокзале находились: епископ Тульский и Белевский Парфений, губернатор Кобеко, предводитель дворянства Салтыков с представителями дворянства, представители земства, городской голова с представителями города, сословные депутаты, депутации от оружейных заводов и волостные старшины».

Губернатор встретил Государя Императора рапортом. Приняв икону от епископа Тульского, Его Императорское Величество обходил депутации, удостаивая их милостивым вниманием. Дворянство поднесло икону, городской голова от города – самовар для Их Императорских Величеств и маленькие самовары для Августейших Детей. К приезду августейшего семейства на фабрике Баташева были изготовлены пять 200-граммовых самоварчиков – «в дар Их Императорским Величествам государю Императору, государыне Императрице и Великим княжнам».

Прочие депутации поднесли Его Императорскому Величеству хлеб-соль. Здесь же на вокзале были собраны воспитанницы учебных заведений. Обойдя депутации, Государь Император проследовал в поезд, который отошел со станции при восторженных кликах «ура».

На фото: команда императорского поезда в Туле. Предположительно 1914 г.