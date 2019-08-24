24 августа: катастрофа самолета Ту-134 в небе над Тулой

Катастрофе над Тульской областью 15 лет.

24 августа 2004 года практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, разбились два пассажирских самолета совершавших полеты из московского аэропорта Домодедово в Волгоград и Сочи: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» и Ту-134 авиакомпании «Волга – Авиаэкспресс». Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов – 89 человек, погибли.

Архивные снимки с места крушения самолета смотрите здесь

Самолет, выполнявший рейс Москва – Волгоград, разбился в небе над Тульской областью.

Самолет Ту-154Б2, выполнявший рейс № 1047 из Москвы в Сочи (аэропорт Адлер) с 38 пассажирами и восемью членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Домодедово в 21 час 35 минут. Самолет Ту-134А из Москвы в Волгоград (аэропорт Гумрак) с 35 пассажирами и девятью членами экипажа на борту, вылетел из того же аэропорта в 22 часа 20 минут.

В 22 часа 53 минуты связь с самолетом Ту-154Б2 была утрачена, а его отметка пропала с экранов радиолокаторов службы управления воздушным движением. Самолет в это время находился на высоте 12 100 метров над территорией Ростовской области. Спустя менее минуты, в 22 часа 54 минуты, прервалась радиосвязь с экипажем и исчезла радиолокационная отметка самолета Ту-134А, который в это время находился над территорией Тульской области. В 22:54 в его хвостовой части произошел сильный взрыв. Разорванный на две части лайнер рухнул на землю с высоты 9500 метров. Обломки самолета нашли в 2 километрах севернее населенного пункта Бучалки Кимовского района Тульской области. Хвостовая часть лайнера лежала в 700 метрах от носовой части и крыльев.

Установлено, что взрыв в самолете устроила 30-летняя террористка-смертница Аминат Нагаева. Родная сестра Аминат — Роза Нагаева — была уничтожена через несколько дней во время штурма захваченной террористами школы в Беслане.

К утру 25 августа были найдены тела всех погибших в авиакатастрофах под Тулой и Ростовом-на-Дону, а также самописцы разбившихся самолетов. В обломках самолетов Ту-134 и Ту-154 эксперты обнаружили частицы взрывчатого вещества. Обломки разбившегося самолета долгое время хранились в одном из цехов Кимовского радиоэлектромеханического завода.

Сразу после терактов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули». Но чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что теракты подготовил он. 17 сентября 2004 года он опубликовал на веб-сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» заявление, в котором утверждал, что теракты обошлись ему в $4000.

В связи с авиакатастрофами в Тульской и Ростовской областях 26 августа 2004 года в России было объявлено Днем траура.

В результате оперативно-следственных действий и технических экспертиз было установлено, что предполагаемыми исполнителями терактов использовались паспорта, выданные на имя Аманат (Аманты) Нагаевой и Сациты Джебирхановой. Обе уроженки Чечни. Жительница Грозного Нагаева числилась среди пассажиров потерпевшего катастрофу в Тульской области самолета Ту-134, а Джебирханова была в списке пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Ростовской области.

В сентябре 2004 года прокуратура предъявила обвинение троим арестованным по делу о терактах на Ту-134 и Ту-154 — капитану милиции — оперуполномоченному Линейного отдела внутренних дел на транспорте аэропорта «Домодедово» Михаилу Артамонову, жителю Краснодарского края Армену Арутюняну и сотруднику авиакомпании «Сибирь» Николаю Коренкову.

Капитан Артамонов без досмотра пропустил двух пассажирок, совершивших теракты. По его словам, Нагаева и Джебирханова прибыли в столичный аэропорт рейсом из Махачкалы вместе с еще двумя чеченцами. Работники линейного отдела милиции выявили их, забрали у них паспорта и передали оперуполномоченному по борьбе с терроризмом капитану милиции для досмотра вещей и проверки на предмет возможной причастности к терактам, но капитан отпустил их без всякой проверки.

После этого обе террористки стали спешно добывать билеты на самолет в здании аэропорта. Помощь им оказал некий Арутюнов, промышлявший спекуляцией на авиабилетах. Он взял за свои услуги в общей сложности пять тысяч рублей — две тысячи с одной и три тысячи — с другой. Тысячу рублей Арутюнов передал сотруднику авиакомпании «Сибирь», в чьи обязанности входил контроль за регистрацией и посадкой пассажиров.

В апреле 2005 года Домодедовский городской суд признал Армена Арутюняна и сотрудника авиакомпании «Сибирь» Николая Коренкова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ — коммерческий подкуп. С учетом данных о личности обвиняемых суд приговорил каждого к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Летом 2005 года Домодедовский суд приговорил Артамонова к семи годам лишения свободы — максимальному сроку статьи 293 УК РФ «халатность». Позднее Мособлсуд снизил ему наказание на один год, до шести лет.

Через год после трагедии на месте катастрофы в Ту-134 в Тульской области был открыт памятный знак — расколотый куб из белого мрамора и черного гранита, на котором высечены фамилии погибших в авиакатастрофе, и высажена березовая аллея из 43 деревьев — в память о каждом пассажире и члене экипажа.

В 2009 году на месте трагедии была освящена часовня.

В 2007 году в поселке Глубокий Ростовской области был установлен памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154. Он представляет собой расположенный на постаменте камень, на который установлена плита с выгравированной цитатой писательницы Евы Хоффман: «Исчезнувшие не исчезают совсем, они продолжают жить в нашей совести, не раскрытые преступления не растворяются в вечности, они остаются там, где совершились и довлеют над обществом, которое их совершило». Монумент, общая высота которого более двух метров, установлен в нескольких километрах от места крушения, так, чтобы его было видно с федеральной трассы М-4 «Дон».