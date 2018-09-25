25 сентября: 190 лет со дня рождения основателя Тульского патронного завода

13 сентября по старому, 25 сентября по новому стилю, 1828 года родился Федор Григорьевич фон Гилленшмидт — тульский городской голова с 1887 по 1893 гг., основатель Тульского патронного завода.

Родился Федор Григорьевич в Лифляндии – губернии Российской империи на берегу Рижского залива. Большей частью это сейчас Латвия и немного Эстония. После выходы в 1860 году с военной службы в отставку поселился в Вологодской губернии, а позже вместе с семьей переехал в Москву. Именно в бывшей столице и состоялась его судьбоносная встреча с капитаном артиллерии Николаем Григорьевичем Дмитриевым – Байцуровым, начальником мастерской Тульского оружейного завода.

Именно Байцуров сделал из Гилленшмидта туляка, убедив его построить в Туле частное предприятие и создать акционерное общество «Центрально-Российское товарищество земледельческих машин, орудий и изделий из ковкого чугуна». В 1879 году Федор фон Гилленшмидт переехал в Тулу.

На месте Байцуровского сейчас располагается Тульский машиностроительный завод. Но затея производства изделий из ковкого чугуна оказалась не очень интересной. Байцуров вернулся на оружейный, а Гилленшмидт на заработанные деньги выиграл конкурс на право построить первый в России частный патронный завод. Это было куда более перспективным делом – в России боеприпасы для армии выпускал только патронный завод в Санкт-Петербурге.

Правда, за несколько месяцев до конкурса вдруг выяснилось, что в подготовленном наспех инженерном проекте есть существенный изъян – отведенная местность на берегу Тулицы близ Чулковской слободы в половодье и после сильных дождей сильно затопляется. А поскольку территорию будущего завода предполагалось окружить забором или земляным валом, это повлекло бы необходимость строительства новой дороги на Венев. Конечно, не нынешние асфальтовые трассы, но все же.

Гилленшмидт объявил, что готов установить цены на патроны значительно ниже существующих при условии, что ему разрешат строить завод без конкурса. Но Военное министерство на это не согласилось. И тогда Федор Григорьевич приглашает трех опытных военных инженеров Петербургского патронного завода – полковника артиллерии Чернова, инженер-капитана Кеппена и полковника артиллерии Теннера для составления нового проекта, к которому в итоге были приложены подробные записки и описания всех заводских строений, станков и механизмов, с указанием их производительности, с перечислением всех технологических переходов. Это произвело сильное впечатление на комиссию: проект «в такой степени закончен и обдуман, что по нему можно было бы приступить к устройству завода немедленно».

17 мая 1880 года Александр II утвердил положение Военного совета об устройстве в Туле патронного производства с привлечением частного капитала и выдал Гилленшмидту разрешение на строительство. При этом Гилленшмидт в том же 1880 году вынужден был заключить контрагентский договор на поставку 210 миллионов патронов в течение семи лет. Времени на раскачку ему не давали совсем.

В 1882 году завод заработал на полную мощность и приступил к выполнению контракта Главного артиллерийского управления на изготовление боевых патронов к пехотной винтовке Бердана № 2. В 1892 году здесь впервые в России было освоено промышленное производство мельхиора, необходимого для изготовления патронов для трехлинейной винтовки Мосина.

Основная продукция завода — производство боеприпасов к стрелковому оружию и гильз для артиллерийских снарядов.

Патронный завод Гилленшмидта, на котором трудились до 15 тысяч человек, стал крупнейшим предприятием в России. Как пушечно-гильзовый завод он занимал в России первое место, второе – как патронный и входил в тройку крупнейших медеобрабатывающих предприятий страны. В 1886 году на заводе Гилленшмидта появились латунно-прокатное и меднолитейное производства, обеспечившие сырьем для изготовления патронов не только Тульский, но и казенный завод в Петербурге, а также самоварные фабрики.

В 1898 году Тульский патронный завод перешел в руки Акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов, но председателем Правления общества все равно оставался Гилленшмидт.

Начав строительство в невысоком ранге коллежского асессора, к концу жизни Гилленшмидт стал действительным статским советником – этот чин был генеральским, одним из самых высоких в Российской империи.

Кроме этого, Ф. Г. фон Гилленшмидт продолжил свою деятельность на государственной службе. Указом Правительствующего Сената в 1882 году он был утверждён почетным мировым судьей Тульского мирового округа и избирался на эту должность каждое последующее трехлетие в течение почти 20 лет, вплоть до 1901 года, состоял гласным Тульской городской Думы, вплоть до 1902 года.

В 1887 году Тульской городской Думой он был избран на пост городского головы. К этому времени он уже состоял членом Тульского губернского попечительства детских приютов и при вступлении в должность городского головы пожертвовал единовременно 3000 рублей на предмет учреждения 3-х именных стипендий тульского городского головы на содержание детей в Тульском Николаевском детском приюте. Кроме этого взял на себя обязательство ежегодно вносить во все время служения в должности тульского городского головы единовременно по 1000 рублей для усиления материальных средств тульских детских приютов.

В качестве городского головы Гилленшмидт прослужил шесть лет. В годы его правления в Туле была открыта конно-железная дорога и городской ломбард, появились телефонное сообщение, водопровод и Белоусовский парк.

Ф. Г. фон Гилленшмидт баллотировался на пост Тульского городского головы ещё и в 1901 г. Он одержал победу в первом туре голосования по запискам среди гласных городской Думы. Перед вторым туром голосования снял свою кандидатуру с выборов.

Умер Федор Григорьевич 18 ноября (1 декабря) 1902 года в Санкт-Петербурге.

В преддверии празднования Дня оружейника, 16 сентября 2016 года на Аллее Славы Тульского государственного музея оружия состоялась торжественная церемония открытия бюста основателю Тульского патронного завода Федору Григорьевичу фон Гилленшмидту.