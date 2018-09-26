26 сентября: на экраны Тулы вышел фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

26 сентября сразу в трех кинотеатрах Тулы начался показ одного из главных шедевров Леонида Гайдая – фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Шел он сразу в трех кинотеатрах. Семь сеансов – с 10 утра самый ранний и до 21-40 последний – в кинотеатре «Родина». Столько же в «Спартаке» – с 10 до 21.30. И восемь показов в день вместил «Космос» – с 9 до 21-40. Причем, даже после того как закончился премьерный месяц, «Иван Васильевич» прописался надолго в тульских кинотеатрах. Время от времени, когда надо было подлатать финансовый план, его вновь ставили к показу.

Вообще же в том 1973 году фильм стал лидером советского кинопроката — его посмотрели свыше 60 миллионов зрителей.