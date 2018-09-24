24 сентября: Женский мировой рекорд дальности авиаполета

24 сентября 1938 года в 8 часов 16 минут утра с подмосковного Щелковского аэродрома стартовал самолет «Родина». Его экипаж состоял из трех отважных женщин: командир Валентина Гризодубова, второй пилот Полина Осипенко, штурман Марина Раскова. На следующий день самолет приземлился в районе Комсомольска-на-Амуре, совершив беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток, протяженностью 6 450 км (по прямой — 5 910 км). В ходе перелета, продолжавшемся 26 часов 29 минут, был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полета.

Для каждой из девушек это был не первый уже мировой рекорд. Полина Осипенко в мае 1937 года на летающей лодке МП-1 совершила три мировых рекорда высоты полета в классе гидросамолетов. Валентина Гризодубова в октябре 1937 года на учебном УТ-2 и тренировочном УТ-1 установила четыре мировых рекорда скорости и высоты в классе легких сухопутных самолетов. А 24 октября, вместе со штурманом Мариной Расковой перелетом Москва – Актюбинск на легком Я-12 (АИР-12) установила рекорд дальности полета по прямой. 24 мая 1938 года экипаж МП-1 в составе первого пилота Полины Осипенко, второго пилота Веры Ломако и штурмана Марины Расковой побил женский мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту. А через месяц, в перелете Севастополь – Архангельск, – по прямой и по ломаной линии.

Но рекорд дальности мог закончиться трагически. Перелетев Урал, связь с Землей исчезла. В результате девушки миновали Комсомольск-на-Амуре, а в Охотском море индикатор просигнализировал, что бензина осталось на полчаса. Возвращаясь назад, они вновь сбились с курса, не сориентировавшись над тайгой. Валентина Гризодубова приняла решение садиться с убранными шасси. Маргарита Раскова выпрыгнула с парашютом, поскольку подобная посадка опасна для сидящего впереди штурмана – на неровной поверхности носовая часть фюзеляжа могла запросто смяться, а там – кабина штурмана. Самолет посадили на болото в верховьях таежной реки Амгуни. К месту посадки остальных членов экипажа Раскова добиралась по тайге десять дней.

Точных координат приземления «Родины» никто не знал, и только 3 октября, в результате долгих поисков, экипаж был обнаружен.

За выполнение перелета и проявленные мужество и героизм Гризодубовой, Осипенко и Расковой 2 ноября 1938 года стали Героями Советского Союза. Впервые это звание было присвоено женщинам.

Полина Денисовна Осипенко погибла в авиационной катастрофе 11 мая 1939 года, отрабатывая полеты вслепую, во время учебно-тренировочных сборов вместе с начальником главной летной инспекции ВВС РККА А. К. Серовым.

Марина Михайловна Раскова в 1941 году сформировала авиагруппу из трех женских авиаполков, один из которых – знаменитые «Ночные ведьмы». 4 января 1943 года погибла в авиакатастрофе близ Саратова, в сложных метеоусловиях при перелете на фронт после переформирования. Ее прах помещен в урне в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Валентина Степановна Гризодубова в войну командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия. К маю 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных) на самолете Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. В 1943 году ей было присвоено звание полковника. В 1963 году по личной инициативе Гризодубовой был создан уникальный Научно-исследовательский летно-испытательный центр (НИЛИЦ) на аэродроме Солнцево, который она и возглавила. Умерла 28 апреля 1993 года.

Валентина Гризодубова имеет прямое отношение к Туле. Именно в тульском небе в 1930 году она совершила свои первые полеты. Здесь она несколько лет работала летчиком-инструктором в аэроклубе.

Когда отмечалось 25-летие героического перелета на самолете «Родина», Валентина Степановна приезжала в гости в Тулу. 21 сентября 1963 года в доме политпросвещения состоялся вечер встречи, который открыл Герой Советского Союза Л. П. Тихмянов. От имени туляков Гризодубовой были вручены приветственный адрес и самовар. К знаменитой летчице в тот вечер обратилась с приветственными словами воспитанница тульского аэроклуба Лида Леонова. Пройдет немного времени, и уже она будет устанавливать мировые рекорды, прославляя тульскую землю по всему миру.