18 декабря: тульский кинотеатр «Спартак» отметил 100-летний юбилей

18 декабря 2009 года тульский кинотеатр «Спартак» отметил 100-летний юбилей. На тот момент в городе оставалось всего два исторических кинотеатра – «Спартак» и «Родина» (бывший «ХХ век»). Последний, правда, давно уже утратил свой первоначальный облик после многочисленных реконструкций.

Изначально это был электротеатр «Свет». Имя, под которым он известен нынешнему поколению, кинотеатр получил в 1925 году. Бессмертный одноименный роман Джованьоли, которым зачитывались тогда советские люди, ни при чем. Хотя, как уверяет один из братьев Старостиных, именно эта книжка лежала у него на тумбочке, когда он вдруг придумал имя футбольной команды.

Тульский же кинотеатр назван в честь январского восстания спартакистов (спартаковцев) в Германии, которое стало одним из ключевых этапов Ноябрьской революции по установлению советской республики. На стороне восставших были коммунистическая партия Германии и Союз Спартака. Виднейшие деятели этого Союза те самые Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Представители немецкого рабочего класса в то время зачастили в Тулу. Вероятно, к одному из таких визитов кинотеатру и дали новое имя.

В первые годы советской власти кинотеатр был научно-воспитательным, за что ему даже понизили налог с билетов – с 25 до 15 процентов. Здесь показывали фильмы по вопросам науки и техники, промышленности, детские сказки.

Потом стал одним из главных кинотеатров города, которых, собственно, и было-то всего ничего – Степанова, Бобякина и «Форум» (нынешняя «Родина»).

Долго время перед сеансами здесь играл оркестр, а в буфете можно было купить пиво – существенная приманка для выполнения плана по выручке с билетов. В новые времена тут открывали бильярдный зал, устраивали рок-концерты.

В юбилейные дни тулякам показали бесплатно фильм «Иван Васильевич меняет профессию», устроили викторину. Руководство кинотеатра поздравили первые лица города. Но в 2015 году «Спартак» закрылся. По-видимому, навсегда.