19 декабря: в Тульской области родился герой-разведчик Николай Лазьков

19 декабря 1924 г. в селе Большая Березовка бывшего Епифанского, а ныне Богородицкого района Тульской области родился Николай Михайлович Лазьков – Герой Советского Союза.

Его биография – очередное свидетельство того, насколько скудоумные и нелюбопытные люди работают в современном кино. Ведь для того, чтобы поставить невероятный боевик из военной жизни, не надо совсем ничего выдумывать. Потому что реальная биография героя круче любых нынешних фантазий. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать наградной лист, в котором Николай Михайлович характеризуется как смелый, мужественный, волевой сапер-разведчик.

«С января 1944 года по 23 июня 1944 года тов. Лазьков со своей группой саперов-разведчиков сделал 96 ночных поисков по разведке инженерных сооружений и заграждений противника в районе д.д. Новое село, Пущан, Кириева, Горманы. Рискуя жизнью под ружейно-пулеметным, минометным и гранатометным огнем противника, он разведал на участке Пущан – Германы (6,5 км по фронту) наличие и типы минных полей, проволочных заграждений противника, разведал на шести участках противотанковый ров, находящийся в 4-5 метрах от траншеи противника, уничтожил шесть пулеметов и 27 солдат противника, снял 586 мин.

При разведке противотанкового рва, находящегося в четырех метрах от траншеи противника, наполненного водой глубиной 1,6 метра, он преодолел его, но был обнаружен противником. Искусно маскируясь, он сумел уйти от обстрела, но сутки находился в нейтральной полосе. Данные инженерной разведки тов. Лазькова способствовали успеху прорыва глубоко эшелонированной обороны противника на подступах к городу Орша.

При прорыве глубоко эшелонированной обороны противника тов. Лазьков проделал пять проходов в минных полях и проволочных заграждениях, шириной 25-40 метров, с установкой мостиков через противотанковый ров.

При преследовании противника тов. Лазьков со своей группой пробрался в тыл противника, разведал мост через р. Оршица, организовал его оборону и не дал противнику подорвать его, уничтожив при этом 39 солдат. Мост имел тактическое значение для пропуска 71 стр. корпуса.

Своими отважными подвигами тов. Лазьков заслуживает присвоения звания Героя Советского Союза».

Не правда ли, даже обычное прочтение этого документа – одновременно и восторг и мурашки по коже? В каждой строчке – свидетельство невероятной отваги и бесшабашности этого человека, которые вызывают уважение и у своих отцов-командиров. Не зря в тексте аж два упоминания о рве, который находится в четырех метрах от траншеи противника. Вдумайтесь: четыре метра. Расстояние от одной стены в вашей квартире до другой. Да еще, находясь практически бок о бок с врагами, Николай Михайлович, умело маскируясь, ушел буквально из-под носа у них.

Характерно, что в тексте значится фамилия Лоськов. И только позже, и то в одном месте – в шапке наградных документов, она исправлена ручкой на Лазьков. Объясняется это, по-видимому, тем, что наградные документы диктовались, а машинистка как услышала, так и напечатала. Наградные документы о представлении к званию Героя были подписаны 1 июля 1944 года. Но указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении сержанту Николаю Лазькову высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» последовал лишь 24 марта 1945 года.

После окончания войны Лазьков продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил Военно-инженерное училище, в 1958 году — Военно-инженерную академию. В 1973 году в звании полковника был уволен в запас. Жил и работал в Москве. Умер 2 марта 1980 года.

Был также награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, рядом медалей.

На заглавном фото: саперы Красной Армии разбирают проволочные заграждения