28 июля: Тула впервые услышала песню «Обручальное кольцо»

С 28 по 31 июля 1980 года в тульской областной филармонии проходили концерты ВИА «Лейся, песня» с солистом Владиславом Андриановым. В то время один из популярнейших эстрадных коллективов СССР работал от тульской филармонии.

Олимпийский 1980-й стал судьбоносным в истории ансамбля. Позади осталась эпоха Михаила Шуфутинского, собравшегося выезжать на Запад, а потому отстраненного от любой работы. Хотя именно с ним был самый золотой период «Лейся, песни». Как рассказывала в одном из интервью солистка ансамбля Марина Школьник, ее рекорд в то время – 120 концертов в месяц! Это не опечатка – 120! Само собой, в переполненных залах, и еще бы! «Лейся, песня» в то время исполняла то, что было на устах каждого меломана в СССР: «Прощай», «Качается вагон», «Наше лето», «Родная земля», «Третий лишний», «Где же ты была» Вячеслава Добрынина, «Последний троллейбус» и «Последнее письмо», «Около дома».

Кстати, в своей книге мемуаров Шуфутинский очень тепло отзывается о руководителе тульской филармонии Иосифе Михайловском, который поддержал его в трудный период, и можно было хотя бы незаметно подрабатывать. По доброй советской традиции уезжавшим на Запад давали почувствовать, почем фунт лиха, и посидеть как можно дольше без работы и без возможностей получать хоть какие-то деньги.

Из-за отъезда Шуфутинского первый диск-гигант ансамбля «Шире круг» был выпущен ограниченным тиражом и его почти никто не видел. Хотя этот альбом мог в то время издаваться миллионными тиражами.

В 1980 году ВИА «Лейся, песня» возглавил Виталий Кретов (Кретюк). Говорят, что назначение на должность худрука одного из самых популярных коллективов страны состоялось при содействии Иосифа Кобзона. О Кретове (Кретюке) вспоминают как о хорошем, добром человеке и прекрасном музыканте, который трагически закончил свою жизнь. В 1985 году был арестован по какому-то темному делу, связанному со спекуляцией, угодил в тюрьму, и с тех пор особых подробностей о его жизни мало кто знает. Говорят, что скончался в 1994-м.

Но тогда именно при его руководстве ансамблем, и в его аранжировке в июле 1980 года был записан последний суперхит в истории ансамбля – «Обручальное кольцо» на музыку В. Шаинского и слова М. Рябинина. Первые исполнители этой песни — Владимир Ефименко и Марина Школьник.

По всем воспоминаниям участников ансамбля, никаких особых ожиданий с этой песней не было. Ну записали и записали – для какой-то передачи на ТВ, после чего уехали на гастроли. Начались они, по-видимому, в Туле, так что туляки первыми в СССР услышали песню, которая практически сразу стала главным свадебным хитом Советского Союза. Через несколько лет к ней в пару была написана «Мы желаем счастья вам» группы Стаса Намина. Эта великолепная парочка и вытеснила прежний свадебный суперхит большой страны – про свадьбу, которая пела и плясала в исполнении Муслима Магомаева.

Собственно, «Обручальное кольцо» и по сей день остается главной свадебной песней, даже спустя, страшно сказать, сорок лет. Кстати, до золотой свадьбы «Обручальному кольцу» ВИА «Лейся, песня» осталось всего ничего – десять лет.

На фото: свадьба в Туле, 1981 год.

ВИА «Лейся, песня» всегда выступала в переполненных залах.