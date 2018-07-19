19 июля: Открыт первый в Туле валютный магазин

25 лет назад в Туле, на улице Халтурина, на первом этаже обычной советской хрущевки, фирма «Коммерсант» открыла первый в городе валютный магазин.

Продажа товаров осуществлялась за доллары или рубли по курсу валюты располагавшегося рядом, на Гоголевской улице, КСЭРТ-банка. Обмен валюты, за который сравнительно недавно в стране еще привлекали к уголовной ответственности, был сравнительно новым и необычным для туляков делом. Однако никаких ограничений на расчеты в валюте другого государства при совершении торговых операция еще не существовало.

Очередь в магазин длиной несколько сотен метров из желающих совершить покупку не уменьшалась долго.

И только через неделю, когда ассортимент предлагаемых товаров несколько обеднел, стало возможным сравнительно легко зайти в магазин. Но все равно еще можно было совершить нужную покупку для дома – например, купить настоящую тефлоновую сковородку с антипригарным покрытием.

За две недели торговли было продано товаров на 5 тысяч долларов. В первую очередь пользовались спросом кофе, шоколад, бытовая техника и одежда.