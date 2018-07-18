18 июля: 25 лет назад в Туле открыли американские горки

18 июля 1993 г. главным событием празднования Дня металлургов в Туле стало открытие единственного в России аттракциона «Американские горки», построенного акционерной компанией «Тулачермет». До того туляки могли покататься на аналогичном аттракционе только в чехословацких Луна-парках, активно приезжавших на летние гастроли в семидесятые годы.

Первые тульские американские горки были изготовлены на Подольском машиностроительном заводе по лицензии японской фирмы «Того». Вес аттракциона составлял около 400 тонн. Протяженность трассы – 850 метров. Высота, на которую поднимались вагончики с любителями острых ощущений – 28 метров.

Это было интересное время всеобщего бартера и летящих вверх на таких же американских горках цен на всё. Тот же «Тулачермет» вместе с чугуном, который шел на экспорт, выпускал телевизоры, видеомагнитофоны, колбасу и пылесосы. Аттракцион, установленный в поселке металлургов, был прежде всего подарком рабочим предприятия, которое, одно из немногих в городе, могло обеспечить стабильной работой и достойным заработком.

К сожалению, аттракцион продержался всего лишь десять лет. Очень скоро начались периодические поломки, эксплуатация становилась все более дорогой, в конце концов в 2003 году случился пожар, и горки остановились навсегда.

Сейчас на месте американских горок стоит универсальный спорткомплекс «Новое поколение».