блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
20 июля: особенности перевозки пассажиров в Туле

20 июля: особенности перевозки пассажиров в Туле

Удобно было таксистам, они же извозчики, сто лет назад. В отсутствие навигатора всегда был повод отказаться везти невыгодного клиента. О чем весьма красноречиво говорит эта цитата из «Тульской молвы» 20 июля 1913 года.

«Контролеры по взиманию сбора за лошадей и экипажи г.г. Коробков и Масленников, наблюдая за соблюдением таксы извозчиками у Курского вокзала, обнаружили, что извозчик №179 отказался везти по таксе пассажира на Троицкую улицу, отзываясь незнанием такой улицы. Другой извозчик №463 не имел при себе книжки – правил извозного промысла, третий извозчик №306 отказался везти пассажира по таксе на Никитскую улицу к семинарии. Все поименованные извозчики будут лишены права заниматься извозным промыслом в Туле».

Добавим, что Никитская – это нынешняя Староникитская улица, а Троицкая – часть нынешней Советской, от Оборонной до Чулковского моста. Курский вокзал, соответственно, нынешний Московский.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:59 +9
19 июля: Открыт первый в Туле валютный магазин
19 июля: Открыт первый в Туле валютный магазин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.