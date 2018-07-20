20 июля: особенности перевозки пассажиров в Туле

Удобно было таксистам, они же извозчики, сто лет назад. В отсутствие навигатора всегда был повод отказаться везти невыгодного клиента. О чем весьма красноречиво говорит эта цитата из «Тульской молвы» 20 июля 1913 года.

«Контролеры по взиманию сбора за лошадей и экипажи г.г. Коробков и Масленников, наблюдая за соблюдением таксы извозчиками у Курского вокзала, обнаружили, что извозчик №179 отказался везти по таксе пассажира на Троицкую улицу, отзываясь незнанием такой улицы. Другой извозчик №463 не имел при себе книжки – правил извозного промысла, третий извозчик №306 отказался везти пассажира по таксе на Никитскую улицу к семинарии. Все поименованные извозчики будут лишены права заниматься извозным промыслом в Туле».

Добавим, что Никитская – это нынешняя Староникитская улица, а Троицкая – часть нынешней Советской, от Оборонной до Чулковского моста. Курский вокзал, соответственно, нынешний Московский.