11 августа: на экраны СССР вышел мультфильм «Левша»

11 августа 1964 г. зрители СССР увидели полнометражный мультипликационный фильм «Левша» по сказу Николая Лескова. Его режиссер Иван Иванов-Вано эпиграфом взял слова «Замечательным русским умельцам прошлого, настоящего и будущего посвящается этот фильм». Созданный здесь образ мастера для многих поколений стал фактически зримым Левшой, знакомым нам с детства.

Замысел мультфильма о мастере-самородке Иванов-Вано вынашивал около тридцати лет. Со временем он пришел к мысли, что своеобразие сказа Лескова можно передать, создав изобразительный ряд с опорой на художественный строй русского лубка с «его характерной обобщенностью форм, специфической выразительностью». Новаторской для мультипликации была идея показать эволюцию характера главного героя. Художников-постановщиков при создании фильма вдохновляли старинные гравюры (действие в царском дворце), гравюры английские (зарубежная линия), а тульские эпизоды были решены в стилистике лубка, органично объединяющей все три линии.

По предложению художник-мультипликатора «Левши» Юрия Норштейна, фильм делался в технике перекладки. В классическом варианте это плоские объекты, перемещающиеся на плоскости, в двухмерном пространстве. Обычно их двигают на стекле, чтобы можно было подставить под стекло фон. Камера стоит сверху, а аниматор двигает по кадру под камерой сложносоставные персонажи. Каждая двигающаяся часть тела представляет собой отдельный объект. Например, рука состоит из плеча, предплечья, кисти и пальцев. И все это отдельные объекты, сделанные из картона бумаги или целлулоида.

Режиссер «Левши» Иван Иванов-Вано поставил рекордное для СССР количество полнометражных мультфильмов. Большинство его работ было выполнено по мотивам русских народных или литературных сказок. Первый же его полнометражный фильм «Конёк-горбунок» (1947), снятый вскоре по окончании войны, был выдвинут на соискание Сталинской премии третьей степени, но не понравился членам комиссии. Зато этот мультфильм был высоко оценен Уолтом Диснеем, который разослал его по своим студиям в качестве учебного пособия. Сам режиссер не любил диснеевский тип мультипликации и, начиная с «Мойдодыра» (1939), старался всячески дистанцироваться от него в сторону классического и народного стиля.

В 1964 году мультфильм «Левша» получил Почетный диплом на VII Международном кинофестивале короткометражных и документальных фильмов в Лейпциге.