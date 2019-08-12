12 августа: в Тулу прибыли первые раненые на Отечественной войне

12 августа 1914 г. в Тулу прибыла первая партия раненых воинов – около 120 человек. Как писали газеты, успешной доставке раненых от вокзала в клиническую больницу губернского земства содействовало достаточное количество перевязочных средств, предоставленных в распоряжение управы. Полное содействие в доставке раненых оказали: правление конки в лице инженера П. И. Векшина, владельца автомобилей Г. Т. Зафрен, владельцы экипажей Лабзов Н. Д., Лабзов В. И., Белоусов М. И., г. Соколов, а также многие легковые извозчики, заявившие о своем желании бесплатно перевозить раненых.

Состав с ранеными прибыл на Ряжский вокзал. Перрон охранялся часовыми, которые стояли у всех выходов и входов – серьезные, молчаливые, с примкнутыми штыками. Поезд с ранеными прибыл в 4 часа утра, а в начале седьмого на небольшой площадке вокзала уже образовалась большая толпа.

Ко времени приемки раненых прибыли городской голова А. А. Смирнов, член губернской земской управы Н. М. Яременко, полицмейстер С. А. Толпыго и другие. Под раненых были приготовлены два автомобиля, несколько пролеток.

«Вот пронесли несколько раненых, – описывал репортер «Тульской молвы». – Белые повязки на головах, на руках. Без излишней суетливости, осторожно и сосредоточено работают санитары. У каждого из них на руках белая повязка с красным крестом.

В толпе некоторое движение…

Вот еще и еще раненые.

Размещают в пролетках.

Молчаливая и сосредоточенная стоит толпа. Кто-то крестится. Трогаются автомобили. Одна за другой тянутся извозчичьи пролетки. Вид раненых бодрый. Особенно тяжелых нет».

От толпы многие отделяются, и идут за экипажами, увозящими раненых в больницу губернского земства. У многих стоят слезы в глазах. У входа в больницу губернского земства дежурит городовой. Толпа народа и здесь собирается, ширится и растет. И тоже благоговейное, тоже молчаливое у всех внимание. На лицах – не простое, жадное любопытство, а большое, чистое, сердечное сочувствие – к своим защитникам на войне, которую тогда называли не Первой мировой или империалистической, а Отечественной, или даже Второй отечественной.