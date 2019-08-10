10 августа: в Туле прошел первый концерт «Машины Времени»

10 августа 1999 года в тульской филармонии прошел первый за всю историю существования группы концерт «Машины времени», который вызвал необыкновенный ажиотаж. Были не только проданы все билеты, но и заполнены все свободные места в проходах.

Конечно, при желании визит артистов мог состояться в город и в советские времена – Тульская филармония числилась на очень хорошем счету. Но, как гласила устойчивая народная молва, имелось весьма категоричное мнение Иосифа Михайловского: «Машины времени» в Туле не будет. Рокеров директор филармонии не очень-то жаловал. Исключения лишь подтверждают правило. «Круиз» на пике безумной славы выступал один день, все остальные концерты были отменены после лицезрения разгоряченной публики. Приезд «Мастера» также вызвал колоссальное неудовольствие происходящим и гневную публикацию в «Коммунаре» с символическим заголовком – «Коза в розетку».

Частями музыканты «Машины» в Туле все же бывали. Маргулис выступал в цирке в 1981 году в составе группы «Аракс». Кутиков вообще месяцев восемь работал в некоем ВИА Тульской филармонии. Название ВИА нигде не значится, но можно предположить, что это были любимые в городе «Красные маки». Во всяком случае, они оказались в Туле одновременно – в том же 1975 году, что и Кутиков.

Оказалось, что свой тульский период Александр Викторович помнил отлично. В частности, репетиции на сцене филармонии и тот факт, что жил в теперь уже развалившейся гостинице «Центральная». Кстати, вскоре после выступления «Машины» «Центральную» вообще взорвали, и на ее месте построили другую гостиницу.

По словам Кутикова, на удивление город изменился мало. «И это плохо. Мы бываем в разных городах – они становятся чище, аккуратнее, ухоженнее. Про Тулу этого сказать нельзя».

Тут, правда, вставил свое слово Макаревич:

«А я здесь впервые – мне понравилось. Такой большой столичный город – улицы широкие».

Насчет впервые он, конечно, тоже погорячился. Макаревич выступал в Туле в 1989 году в рамках «Стадион-кросс-шоу» на Центральном стадионе. Пел свои бардовские песни минут сорок, пока мотогонщики готовились к стартам.

Несколько попыток привезти «Машину» в Тулу предпринимались и до этого концерта. Но то билеты плохо расходились – слишком закинутые цены, то их продажей занимались аферисты.

«Нам рассказали, что весной какой-то местный ловкач продал билеты на наш концерт, спер деньги и исчез, – рассказал Макаревич. – А нам, в свою очередь, сообщили, что билеты не проданы, поэтому концерт отменяется. В последнее время такое происходит редко. А раньше – да. Но не так это делалось. Расклеивались наши афиши, люди покупали билеты. А потом выходил на сцену конферансье и заявлял, что «Машина» заболела, но вы не расстраивайтесь – перед вами выступит местный ансамбль».

И вот, наконец, в рамках турне, посвященного тридцатилетию группы, «Машина времени» в Тулу приехала. Цены на билеты были вполне доступны – спонсором гастролей выступил один из банков. Состав – по-настоящему золотой: Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Кутиков и Валерий Ефремов. Музыканты прибыли в Тулу в разгар дня. Пообедали в «Премьере», там же поиграли в бильярд и слегка побузили, увидев, что кто-то пытается снимать их на фото. А потом вышли на сцену.

Концерт продолжался ровно два часа в режиме нон-стоп, без пауз на отдых и общение с залом.