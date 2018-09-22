22 сентября: в Туле начала работу комиссия по приему в суворовские училища

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В сентябре 1943 года начала свою работу областная комиссия по приему в суворовские военные училища. В райотделы народного образования Тулы начали поступать заявления от родителей, а также от директоров детских домов о приеме детей в число воспитанников этих училищ.

Первое заявление в отдел народного образования Центрального района Тулы поступило от Т. С. Кочетковой: «Прошу вас зачислить в число учащихся моего сына Юрия Кочеткова. Отец его, П. В. Кочетков, доброволец Тульского рабочего полка, погиб в борьбе за родину в 1941 г.»

Суворовские военные училища были созданы постановлением Правительства в 1943 году. В этих учебных заведениях детям войны, чьи родители погибли на фронте, должны были давать среднее образование и готовить к военной службе в офицерском звании.

Но о создании тульского суворовского училища в то время еще не было и речи. Только почти через год, 4 июня 1944 года Государственный комитет обороны принял постановление об открытии еще шести суворовских военных училищ, в том числе Тульского, в которые зачислялись мальчики десяти-одиннадцати лет.

Попасть в Тульское училище, равно как и во все остальные подобные учебные заведения, было не так-то просто. В наборе 1944 года было около 60 тысяч желающих стать суворовцами, а надели черную курсантскую шинель всего три тысячи – менее пяти процентов. Предпочтение при приеме получали сыновья военнослужащих и партизан, партийных и советских работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, а также дети, имевшие боевой опыт. Мальчиков с 8 лет определяли в младший подготовительный класс. Дети до 13 лет учились в старшем, 4-м классе.