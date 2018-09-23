23 сентября: в разгар войны на Тулу обрушился ураган

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года на Тулу обрушился страшный ураган, который принес значительные разрушения городу.

Конечно же в открытой печати, тем более в условиях военного времени, этот факт не упоминался совсем. Поэтому информацию о случившемся можно почерпнуть только по другим источникам. Во всех документах, в которых упоминаются события той ночи, они характеризуются либо как ураган, либо как стихийное бедствие. И это подтверждается характером ущерба: повреждено много коммуникаций водопровода, трамвая, связи, электроэнергии и особенно жилого фонда и зданий предприятий, учреждений, школ, больниц, вырвано большое количество деревьев, заборов, ворот и т.д.

Водопровод имел повреждения на всех своих водопроводных источниках. На Медвенке было сбито 12 опорных матч на Учкомбинате, 6 опорных мачт и подземном резервуаре Толстовская застава. Подача воды в резервуары не производилась в течение 12 часов. Долгое время подача воды в городе не додавала 3500 куб. м. в сутки. Работу скважин Медвенского водозабора удалось восстановить только через месяц.

Серьезные повреждения трамвайной линии были на стратегически важном маршруте Косая Гора – шахта Рвы, по которому шла доставка угля на металлургический завод. Вывозка угля прекратилась на два дня, и за это время на шахте скопилось 1 800 тонн угля. Также пострадала линия маршрута №3 в Пролетарском районе. Полностью работа всех маршрутов была восстановлена 26 сентября.

Оказалась повреждена кабельная телефонная сеть на улицах Свердлова (Староникитская), Октябрьская, Халтурина, Трудовая, всего 200 абонентов остались без связи. Порвано 30 000 погонных метров телефонной проволоки, сбито 5 опорных столбов. За три дня удалось восстановить связь только 130 абонентам.

Были сбиты опорные мачты электролиний и порваны провода. «Мосэнерго» в первую очередь вело восстановительные работы к жизненным пунктам водопровода, пищевым точкам, предприятиям.

В городе в той или иной степени имелись повреждения и разрушения в 1250 домах – как многоквартирных, так и частновладельческих. В основном были выбиты рамы и сорвана крыша.

Пострадало 15 школьных зданий и два детских сада.

По Горздравотделу пострадало 9 зданий.

В Центральном родильном доме была на одну треть всего перекрытия раскрыта крыша.

Частичное раскрытие крыши зафиксировано также в 15 зданиях, общей площадью в 1330 кв. м., выбиты стекла в 12 зданиях, площадью 743 кв. м., выбиты и разрушены рамы в трех зданиях с количеством 29 рам.

В 6 зданиях железо сорвано частично.

Пострадали также здания городского театра, гостиниц «Центральная» и «Советская».