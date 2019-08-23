23 августа: легендарные концерты Аллы Пугачевой на стадионе в Туле

23 августа 1989 года на Центральном стадионе Тулы начались концерты народной артистки РСФСР Аллы Пугачевой. Каждый день, при неизменном аншлаге, вплоть до 27 августа. При этом количество желающих попасть на ее выступления было так велико, что 26 августа сделали дополнительный концерт – в 15 часов дня. Итого – шесть концертов, на каждом из которых присутствовало по 25 000 зрителей, не считая безбилетников.

Это вообще было лето грандиозного успеха певицы, о которой еще никто не знал, что она Примадонна. Хотя Аллой Борисовной она была уже тогда. Только в июле Пугачева три дня подряд выступала на Республиканском стадионе в Киеве, три дня на стадионе в Тольятти, четыре дня на стадионе в Омске. А в августе перед приездом в Тулу дала несколько подряд аншлаговых стадионных концертов в Калининграде и Минске, откуда поехала в город оружейников. Ни один отечественный артист ни до, ни после нее не мог бы и мечтать о таком успехе. Атмосферу стадионных концертов можно ощутить по фильму «Пришла и говорю», где использованы кадры знаменитых концертов на ереванском стадионе «Раздан» в 1984 году (три дня подряд по 80 000 зрителей).

Примета времени – приезд самой народной певицы страны организовал коммерческий Тульский центр НТТМ «Паритет» при участии областной филармонии. Хотя слова райдер мы еще даже не знали, но благодаря «Паритету» поняли», что гастроли звезд – это не только продать билеты.

В первой половине концерта выступали артисты из свиты Аллы Борисовны. Несколько песен спел Руслан Горобец, для которого Тула была не чужим городом. Несколько лет он проработал в тульской филармонии клавишником одновременно сразу двух групп – «Маки» (бывшие «Красные маки») и «Карнавал» Барыкина. Выступал балет «Рецитал» – естественно, с Борисом Моисеевым. Поэт Илья Резник читал свои стихи и даже спел какие-то куплеты. Под восторг стадиона вышел Александр Кальянов, уже знаменитый своим шансоном на магнитофонных кассетах. Ну и «Путаной», разумеется, которую словно рыбу к пиву подают.

А потом на самом презентабельном автомобиле страны «Чайка» на стадион выехала Она – старая больная женщина, как кокетливо назвала себя сама же виновница всего происходящего. И сразу стало понятно, что, несмотря на Резника и Кальянова, все ждали именно ее. Стадион зашелся в восторге. Это было именно так – зашелся в восторге.

– Ну, вот я и приехала, – сказала Она. – Долго же я ехала в Тулу. Знаете, у меня есть мечта: объехать все города, где я еще не была. Хватит уже мотаться по заграницам.

При этом, сразу после Тулы Пугачева уехала с концертами сначала в Западный Берлин, а потом в США.

Концерт начался с «Миллиона алых роз». Она пела куплет, весь стадион подхватывал припев.

– Ну, Тула, ты даешь! – восхитилась Она. – А теперь я спою вам!

«Старая больная женщина» сошла с эстрады в центре футбольного поля и бодрым энергичным шагом пошла, приплясывая, с микрофоном вдоль стадиона по беговой дорожке, сделав так несколько кругов.

Конечно, было море подаренных цветов и несмолкаемые овации. Наверное, это был самый драйвовый и незабываемый концерт в истории Тулы. Не зря все дни визита в Тулу Пугачевой большинство разговоров в городе были только о ней – женщине, которая поет. Кто-то уже успел сходить на концерт, кто-то только собирался. Милые советские времена, когда артиста и порядок во время концерта охраняли лишь несколько крепких мужчин, больше занятых тем, чтобы собирать миллион алых роз, которые дарили зрители, да немногочисленные милиционеры, не слишком-то препятствующие тому, чтобы люди выбегали со своими цветами к любимой артистке прямо во время исполнения песни.