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Тульские тайны: Этот день в истории города
Набережную на Упе планировали построить еще 60 лет назад

Набережную на Упе планировали построить еще 60 лет назад

14 июля 1958 г. исполком горсовета одобрил проектное задание на работы по благоустройству Упы в Туле, составленное государственным проектным институтом «Мосбассгипрошахт».

Задание на проектирование было сделано Министерством коммунального хозяйства РСФСР 20 ноября 1956 г., архитектурно-планировочное задание – тульским горкомхозом и главным архитектором Тулы 4 августа 1956 г. Общая стоимость работ оценивалась в 102 627,5 тыс. руб. (в ценах до 1961 г.) Работы первой очереди по благоустройству Упы должны были обойтись в 48 378,5 тыс. руб.

Предлагались самые разные решения проблемы Упы. В том числе искусственное повышение берегов до незатопляемых отметок с объемом земляных работ по подсыпке 30 млн. куб. м и стоимостью около 150 млн. руб. А также расширение и углубление русла реки до размеров, вмещающих паводковые расходы воды (160 млн. руб.), перенос жилых и производственных зданий, расположенных в береговой полосе на 50-100 м от бровки реки. Предлагалось и регулировать паводок постройкой системы водохранилищ выше Тулы емкостью одной трети весеннего стока. Это потребовало бы изъятие более 5 кв. км пойменных земель, строительство 26 км подпорных стенок и дамб, устройство 13 насосных станций, работающих только в период весеннего паводка.

Был принят к разработке как наиболее экономичный и приемлемый в настоящих условиях последовательный переход на незатопляемые отметки со строительством подпорных стенок и набережных в условиях существующей застройки на максимально возможных отметках набережной Дрейера. С целью поднятия горизонта в реке Упе на 1,35 м планировалось строительство взамен Масловской типовой водосливной бетонной плотины с затворами автоматического действия, расположенной в районе выше аэродрома. Планировалось укрепить берега сборными железобетонными подпорными стенками.

В плане третьей очереди благоустройства значились строительство водной станции (плавательный бассейн 50 х 25 м) с вышкой, бассейн для прыжков с вышкой, трибуна из земляной насыпи на 2 340 мест, спасательная станция, лодочная станция на 100 лодок, два пляжа на 5 000 человек.

К сожалению, из-за отсутствия финансирования этот план так и не было осуществлен.

На фото: так выглядел проект набережной возле кремля, запланированный на вторую очередь строительства.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:19 +6
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