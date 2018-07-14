Набережную на Упе планировали построить еще 60 лет назад

14 июля 1958 г. исполком горсовета одобрил проектное задание на работы по благоустройству Упы в Туле, составленное государственным проектным институтом «Мосбассгипрошахт».

Задание на проектирование было сделано Министерством коммунального хозяйства РСФСР 20 ноября 1956 г., архитектурно-планировочное задание – тульским горкомхозом и главным архитектором Тулы 4 августа 1956 г. Общая стоимость работ оценивалась в 102 627,5 тыс. руб. (в ценах до 1961 г.) Работы первой очереди по благоустройству Упы должны были обойтись в 48 378,5 тыс. руб.

Предлагались самые разные решения проблемы Упы. В том числе искусственное повышение берегов до незатопляемых отметок с объемом земляных работ по подсыпке 30 млн. куб. м и стоимостью около 150 млн. руб. А также расширение и углубление русла реки до размеров, вмещающих паводковые расходы воды (160 млн. руб.), перенос жилых и производственных зданий, расположенных в береговой полосе на 50-100 м от бровки реки. Предлагалось и регулировать паводок постройкой системы водохранилищ выше Тулы емкостью одной трети весеннего стока. Это потребовало бы изъятие более 5 кв. км пойменных земель, строительство 26 км подпорных стенок и дамб, устройство 13 насосных станций, работающих только в период весеннего паводка.

Был принят к разработке как наиболее экономичный и приемлемый в настоящих условиях последовательный переход на незатопляемые отметки со строительством подпорных стенок и набережных в условиях существующей застройки на максимально возможных отметках набережной Дрейера. С целью поднятия горизонта в реке Упе на 1,35 м планировалось строительство взамен Масловской типовой водосливной бетонной плотины с затворами автоматического действия, расположенной в районе выше аэродрома. Планировалось укрепить берега сборными железобетонными подпорными стенками.

В плане третьей очереди благоустройства значились строительство водной станции (плавательный бассейн 50 х 25 м) с вышкой, бассейн для прыжков с вышкой, трибуна из земляной насыпи на 2 340 мест, спасательная станция, лодочная станция на 100 лодок, два пляжа на 5 000 человек.

К сожалению, из-за отсутствия финансирования этот план так и не было осуществлен.

На фото: так выглядел проект набережной возле кремля, запланированный на вторую очередь строительства.