2 июня: в Туле жулик сдал в полицию сам себя

Совершенно удивительный случай произошел в Туле 2 июня 1910 г. Один жулик пошел жаловаться на другого жулика, и в результате пострадал сам.

Все началось с того, что к городовому на Суворовской улице – нынешний Красноармейский проспект подошел неизвестный человек и стал жаловаться, что он сейчас был у гадалки, которая на самом деле ничего не знает и только морочит публику.

Закончил он свою речь возмущенно:

– Чего вы смотрите?

В смысле не предпринимаете никаких мер.

Городовому неизвестный жалобщик почему-то показался подозрительным, и он на всякий случай отправил его в участок. Там неизвестного обыскали, и вдруг нашли при нем 935 рублей – фантастическая сумма для простого прохожего. У задержанного при себе оказался паспорт на имя крестьянина Елецкого, и оснований для задерживания вроде бы не было. Однако его все же отправили на всякий случай в сыскное отделение, где личность удостоверил уже брат, живущий швейцаром в одной из гостиниц Тулы.

Живущий швейцаром – это не опечатка. Многие в то время где работали, там и жили – дворники, официанты, те же швейцары в гостиницах.

Начальника сыскной полиции заинтересовало то обстоятельство, что Елецкий не мог сказать точно, откуда у него столько денег. Опять же находились они у него в страшном беспорядке. Поэтому он был выпущен на свободу, однако деньги временно заарестованы и послан запрос в московскую сыскную полицию.

Оттуда почти сразу была получена телеграмма с просьбой арестовать Елецкого, выслать его этапным порядком в Москву и задержать деньги. Оказывается, он совершил преступление в Москве, после чего поехал в Тулу, где по своей неосторожности, как выразился репортер «Тульской молвы», «попал как кур во щи».

Елецкого, разумеется, арестовали и заключили в тюрьму для следования этапным порядком в Москву.

Самое удивительное в этой истории – финал!

Через год задержанный Тихон Елецкий потребовал опровержения заметок, в которых указывалось о том, что конфискованные 935 рублей денег приобретены якобы незаконным путем. «Покорнейше прошу напечатать, что прокурор московского окружного суда сделал распоряжение о возвращении мне денег и прекращении неосновательно возбужденного против меня уголовного преследования».

Напраслину, выходит, возвели.