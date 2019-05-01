1 мая: первые тульские маевки

Первое мая как день международной солидарности трудящихся впервые начали отмечать в 1891 году в Петербурге. События 1890 года в Варшаве с проведением десятитысячной стачки после революции в России стали воспринимать отдельно, тем более, что и Варшава стала заграницей.

С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождались иногда массовыми демонстрациями. С началом ХХ века требования сделать 1 мая нерабочим днем выносились иногда в качестве пунктов условий прекращения забастовки. В 1905 году на тульском Патронном заводе администрация с этим даже согласилась — с учетом, что выходной 1 мая рабочие отработают в ноябре.

Тула стала одним из первых городов в России, где была проведена одна из первых маевок. В 1892 году ее организаторами стали высланные сюда петербургские рабочие Куделев, Мефодиев, Буянов и др.

В 1923 году «Коммунар» рассказал о том, как тульские социал-демократы собирались в 1904 году на одно из первых массовых гуляний по случаю своего рабочего праздника.

«Встреча первого мая была устроена в засеке на большой поляне в 1904 году. Но уже вечером за патронный завод были высланы жандармские и полицейские стражники. Товарищи же, не обращая на них внимания, разными дорогами с разных концов по окончании работы потянулись в лес. Предварительно Н. Валиков, Н. Немцов, А. Мануйлов, Федоров, А. Сокольников, А. Дьяков. И. Терехов, М. Матюшин и другие купили провизии, немного вина, пива. Зачастую вино брали для отвода глаз, чтобы обмануть полицию. Провизию сложили в кустах, поставили на посты товарищей, объявили пароль и пошли на большую поляну. Тихая погода. Открыли. Выступали товарищи. По опушке засеки стояли патрули, при опасности они должны были предупредить нас выстрелом.

И вот раздался один выстрел, за ним другой. Затем раздались три выстрела подряд. Тов. Эриксон кричит:

— Спасайтесь!

Все кинулись в чащу леса, поднялся треск, шум. Потом все затихло. Минут через пять слышны голоса, сначала одиночные, потом групповые. Собрались опять на поляну. Выяснилось, в чем дело. Стражники подошли к опушке леса, в это же время шла на массовку группа товарищей, патрули в темноте сочли и их за полицейских. Эриксон, подумав, что идет окружение поляны, дал выстрел. В результате всего некоторые убежали и не вернулись, а большинство собралось и продолжало митинг до рассвета.

В этом году в тульской тюрьме сидящими по делу первой массовой политической демонстрации 14 сентября 1903 года кто-то взял и вывесил в окне красный платок. Администрация придала ему политическое значение и приказала убрать. Платок убрали. Тогда ему на смену Сергей Колесников вывесил красную рубаху. Его примеру последовали другие, и во многих окнах появились красные пятна. Все цветное, напоминающее красное знамя, вывешивалось на улицу, за окно, на решетку. Администрация перепугалась. Сам Бурчун Бурчевич, начальник тульской тюрьмы, бросился по камерам и стал уговаривать убрать красное.

— Господа, помилуйте, ну что вы делаете? Я для вас и то, и другое, а вы демонстрацию. Ведь это же с вашей стороны нехорошо. Я должен принять меры.

Нам было и смешно и весело. Ему ничего не оставалось отдать приказ надзирателям убрать „знамена“.

А вечером Егор Колесников зажег на окне костер, выдернув из матраца солому. Тотчас все население тюрьмы вылезло в окна посмотреть, не пожар ли это.

— Товарищи! — крикнул Егор, озаренный ярким пламенем. — С первым мая вас, с рабочим праздником.

— Ура! Ура!

Рабочий Сергей Каменев, он сидел на самом верху, на четвертом этаже:

— Товарищи, первое мая — рабочая пасха, как во время христианской пасхи, как говорят попы, черти сидят в аду, поджав хвост, так и первого мая буржуазия трепещет рабочих.

Отречемся от старого мира — Каменев запел, и подхватили все, даже уголовные. Закончилось все вторичным хоровым пением „Солнце всходит“, слабым баритоном запевал Александр Шишков».

На фото: празднование 1 мая в Туле в 1917 г.