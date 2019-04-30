30 апреля: первый концерт Андрея Макаревича в Туле

30 апреля и 1 мая 1989 г. на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола в Туле проходило необычное мероприятие: Стадион-кросс-шоу. Гонки на мотоциклах чередовались с выступлениями артистов. Главной приглашенной звездой праздника был Андрей Макаревич.

Несмотря на то, что «Машина Времени» в восьмидесятые уже считалась официальным гастролирующим коллективом, в Туле все знали фразу, якобы сказанную директором филармонии: «Машины времени» у нас не будет». И действительно, ни в то период, ни в девяностые «МВ» до города оружейников так и не доехала. А вот Макаревич собственной персоной с небольшим концертом, продолжавшимся минут сорок, выступил. Лидер машинистов был с огромной шевелюрой, в само собой джинсах и в черной рубашке с закатанными по локоть рукавами. Сцена для артистов была установлена в центре футбольного поля. А все возникающие паузы тут же заполняли грохот моторов готовившихся к стартам мотогонщиков.

Программа составляла цикл его популярных тогда бардовских песен – «Варьете», Три сестры», написанные в духе времени «Соловки». Макаревич обещал тогда привезти в ближайшем будущем и «Машину Времени» в полном составе, но так и не привез.

После его выступления количество зрителей на трибунах заметно поуменьшилось. Но многие остались – посмотреть и без того было на что. Ведь официально это зрелище называлось эстрадно-спортивным праздником с участием ведущих советских и зарубежных мотокроссменов. Помимо Макаревича тульским зрителям дарила свое искусство в стиле хэви-металл московская рок-группа «Азимут», порадовавшая непривычного к такому искусству зрителя не только громкой музыкой, но и пиротехническими взрывами. Паузу между «Азимутом» и Макаревичем заполнил ансамбль «Ритмы планеты», одним из номеров которого был спортивный танец «Карате», с началом перестройки реабилитированное в глазах общественности.

Однако основным блюдом мероприятия предполагались все же гонки с участием спортсменов из Москвы, Ленинграда, Киева, Владимира, Челябинска, Тулы, а также Финляндии и Швеции. Первый приз был весьма впечатляющим – 600 рублей, хоть и деревянных, но еще вполне пользовавшихся спросом советских рублей. Тульскую команду тренировал Андрей Николаев.

К сожалению, хозяевам соревнований В. Костикову и С. Шмелеву пробиться в призеры не удалось. Первое место выиграли шведы, на втором был спортклуб Киева, на третьем ЦСКА. В личном первенстве победу одержал швед Ульф Юхансон. Шведы впечатлили не только победами в гонках, но и несомненным мастерством на шоу со всевозможными прыжками. Покорил тульскую публику и обаятельный худенький белокурый швед Жан Пьер Шмидт. Но для него поездка в Тулу запомнилась не только переполненным двадцатипятитысячным стадионом, но и тем неприятным фактом, что после гонок кто-то стащил у шведского гостя дорогие мотоботы.

Фото Андрея Макаревича на тульском стадионе – Алены Карцевой.