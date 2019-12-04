4 декабря: в Туле отчитались о том, что сооружают памятники без излишеств

4 декабря 1959 г. в обкоме КПСС составили служебную записку о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 30 июля 1959 г. «О наведении порядка в деле сооружения памятников».

В том постановлении призывалось к строжайшей экономии при строительстве новых памятников, а лучше и вовсе обойтись пока без них. По-видимому, именно оно поставило тогда крест на надеждах областных властей получить новый, более высокохудожественный памятник Ленину. Эта мечта осуществилась лишь в восьмидесятых годах. А вообще это было время, когда пытались экономить на всем. В частности, архитекторам крепко досталось за беседку на крыше дома на углу Первомайской и проспекта Ленина.

Всего, согласно документу, в Тульской области на тот момент имелось 472 памятника культуры. В их числе в местах революционных событий 61 памятник, из них три памятника дважды Героям Советского Союза. На территории области было сооружено 6 памятников искусства, 320 памятников и обелисков на могилах воинов Советской армии, погибших в боях.

Из памятников искусства за последние годы в Туле, по решению Совета министров СССР, были установлены памятники Рудневу, Мосину, Вересаеву и в Чекалине Чекалину. В районах области было сооружено несколько памятников авторских копий деятелям коммунистической партии и советского государства.

В соответствии с постановлением, бюро тульского обкома 14 сентября 1959 г. приняло постановление, в котором обязало горкомы и райкомы КПСС разобраться в вопросах сооружения памятников, монументов, бюстов, всякого рода скульптур, и устранить имеющиеся излишества и недостатки в этом деле. Областному управлению культуры, областному отделению Союза художников, отделению художественного фонда и отделу архитектуры Тульского облисполкома было предложено принять меры к обеспечению повышения художественного качества памятников, монументов, бюстов, скульптур и значительному удешевлению их стоимости.

В ряде районов имелись факты излишнего расходования средств на сооружение всякого рода скульптур для оформления улиц, площадей и парков.

Первичные парторганизации, хозяйственные руководители были предупреждены о строгом соблюдении установленного ЦК КПСС порядка сооружения памятников на местах.

«В настоящее время, – писал секретарь обкома В. Мочалов, – излишеств в расходовании государственных и общественных средств на сооружение памятников, монументов и скульптур в области не наблюдается».