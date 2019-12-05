5 декабря: в Туле началось движение ударников

5 декабря 1929 г. в Москве собрался 1-й Всесоюзный съезд ударных бригад, который проходил до 10 декабря. Первая ударная бригада была образована в сентябре 1926 года на ленинградском заводе «Красный треугольник». Затем их образование приняло массовый характер, а в феврале 1929 года на заводе «Красный Выборжец» был подписан первый договор на социалистическое соревнование между рабочими.

К моменту проведения съезда в стране насчитывалось 300 тысяч ударников. На съезде с докладом выступил В. В. Куйбышев. Съезд призвал рабочий класс мобилизовать свои усилия на выполнение недавно принятого первого пятилетнего плана в четыре года.

В Туле еще в начале мая 1929 г. губком партии, губком ВЛКСМ, губисполком и губернский совет профсоюзов обратились ко всем трудящимся Тульской губернии с призывом развернуть социалистическое соревнование, чтобы оно «стало действительно планом и методом нашей работы».

«Перед страной во всю ширь поставлена задача не только догнать, но и обогнать капиталистический мир и тем самым сделать нашу страну экономически независимой от капиталистического мира и в то же время доказать на практике, на опыте преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической и максимально укрепить мощь и обороноспособность первой в мире страны пролетарской диктатуры, – говорилось в специальном обращении к рабочим и работницам Тульской губернии. – Основой выполнения генерального плана социалистического строительства являются исключительно внутренние ресурсы и накопления, ибо капиталистический мир по-прежнему продолжает финансово-экономическую блокаду Страны Советов».

Вскоре соревнование охватило широкие массы трудящихся. К 1 декабря 1929 г. в Тульской губернии были 333 ударные бригады, объединяющие 3 385 рабочих, а к 5 марта 1930 г. было уже 33 759 ударников.

Тульские оружейники стали инициаторами всесоюзного соревнования в 1931 г. – третьем, решающем году первой пятилетки. 5 апреля 1931 г. в центральных газетах было публиковано обращение рабочих Тульского оружейного завода ко всем рабочим и колхозникам страны.