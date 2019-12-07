7 декабря: в Туле улица Промышленная переименована в улицу Токарева

Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 7 декабря 1954 г. улица Промышленная в Туле в улицу им. Токарева.

Хотя первое, о чем думается, когда видишь улицу Токарева в Туле — что названа она в честь знаменитого конструктора оружия. Однако Токарев — настолько тульская фамилия, что ее носил и еще один славный наш земляк — боевой летчик, герой войны. Не говоря уже о прочих Токаревых.

Строго говоря, его имя могла бы носить другая улица, на которой Николай Александрович родился и вырос — Нижне-Миллионная, но она уже получила в дар фамилию одного из местных революционеров — Галкина, а они в Туле персоны неприкасаемые. Дом Токаревых, который стоял недалеко от Ряжского вокзала, не сохранился. А вот школа № 1 (она в те времена именовалась первой образцовой), куда ходил будущий герой, стоит на улице Октябрьской, 41. О том, что здесь учился Герой Советского Союза Николай Токарев, напоминает памятная табличка на ее фасаде. Кстати говоря, эта школа воспитала четырех Героев: помимо Токарева это моряк-десантник С. Судейский (о нем подробно расскажем в последней книжке серии про улицы), комбриг партизанского отряда Б. Булат, летчик А. Кобзев.

У Токаревых была обычная зареченская семья: отец работал на оружейном заводе, а мама — общественница, депутат. Юный Коля с детства был лидером, отличался неуступчивостью характера. Закончив школу, пошел по стопам отца — слесарем на оружейный завод, и одновременно учился на рабфаке. А затем уехал в Москву, на факультет точной механики высшего технического училища им. Баумана. Но учился недолго. Манило небо, и в мае 1931 г. по партийной путевке он был направлен на учебу в 1-ю военную школу летчиков им. тов. Мясникова в Каче (вблизи Севастополя), которую окончил в сентябре 1932 г.

С этого момента его карьера военного развивалась стремительно.

Генерал-майор авиации Герой Советского Союза Николай Александрович Токарев погиб 31 января 1944 года близ Евпатории. Сейчас в городе есть памятник в его честь. Он был открыт 23 февраля 1957 г.