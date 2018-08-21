21 августа: Коровы возвращаются в Тулу

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) приняли 21 августа 1943 г. постановление, согласно которому колхозникам многих областей России и республик СССР, территории которых были уже далеко от войны, следовало не позднее 1 октября вернуть эвакуированный скот.

Также из резервного фонда Совнаркома СССР выделялись 11 500 тысяч рублей на расходы, связанные с перегоном эвакуированного скота, которые включали в себя оплату железнодорожного переезда колхозников, оплату переправ, оплату командировок специалистам, сопровождающим скот. Тульскому облисполкому на эти цели было выделено 500 тысяч рублей.

Вернуть все, конечно, уже не представлялось возможным. Ведь и эвакуация когда-то происходила в совершенной неразберихе. О чем весьма наглядно рассказал как-то Федор Тихонович Храмайков, в 1941 году – первый секретарь райкома партии Привокзального района Тулы, начальник обороны первого оборонительного района города и начальник строительства оборонительных рубежей.

«В октябре 1941 года мы по указанию обкома партии приступили к созданию подпольных партийных организаций и партизанских отрядов. В половине октября был скомплектован подпольный райком партии, в основном это были сравнительно мало известные в районе люди. В то же время скомплектован партизанский отряд, утвержден командир отряда Александров.

Встала проблема, как обеспечить отряд мясом. В городе его уже почти не было. Пришлось принять волевое решение. По району прогоняли стадо свиней из Курской области. Сопровождающие измучились с ними, начались потери, обратились к нам за помощью, чем бы поросят покормить, чтобы двигаться дальше. Мы им помогли, одновременно по договоренности оставили 20 поросят. Их в месте комплектования партизанского отряда (бывшая 202 школа на улице Красноармейской) закололи, мясо посолили и в бочках отправили на партизанскую базу в районе Ямно-Селезнево (Ленинский район)».

Но выход, как возместить уже утраченное, был найден. Возвращали по списочному составу – ровно столько животных, сколько когда-то поступило в хозяйства при эвакуации. Без скидок на то, что часть из них пала от голода и болезней или сдана на мясо. Поэтому приходилось отдавать не только полученный по эвакуации скот, но и свой собственный.

Кстати, в 1944 году во Всесоюзном социалистическом соревновании за подъем колхозного животноводства Ленинскому району Тульской области было присуждено Красное знамя Государственного комитета обороны.

На фото слева – лучшая доярка колхоза им Буденного Тульской области Е. В. Новикова. Справа – лучшая птичница колхоза им. ХVII партсъезда А. Г. Горохова.