22 августа: Борьба с «лохмачами» в Киреевске

Киреевское роно вынуждено было 22 августа 1978 г. отвечать на критику в адрес местной средней школы №6, в которой заслуженный ветеран увидел слишком много молодых людей с длинными волосами. Это его расстроило.

Критическое выступление было обсуждено с аппаратом роно, где была отмечена актуальность затронутой проблемы. «Небрежность в одежде и прическах можно было видеть у многих юношей девятых классов во время районной олимпиады по начальной военной подготовке. В еще большей степени это наблюдалось среди учащихся восьмых классов на Дне открытых дверей в СПТУ №4 в Болохове, где собрались фактически все восьмиклассники района». А вот тот факт, что критиковалась одна из благополучных школ, где стабильное руководство с большим педагогическим и административным опытом, сплоченный и дружный педагогический коллектив, а преподаватели мастерами своего дела, сильно расстроил. По рекомендации роно это письмо было обсуждено на педагогическом совете школы с разработкой и принятием мер, направленных на дальнейшее совершенствование нравственного воспитания учащихся.

Работники роно пришли к выводу, что им необходимо «повышать требовательность к педагогическим коллективам за создание в каждой школе высокого нравственного климата не администрированием, а глубоко продуманной системой воспитания у учащихся правильных представлений о нравственности, о красивом и безобразном, воспитывать хороший вкус в одежде и прическах, в манерах, привычках».

Было принято решение, что одна из проблем, над которой будет работать районный отдел народного образования, а также все педагогические коллетивы в 1978-1979 учебном году – проблема совершенствования нравственного воспитания учащихся. «Эта проблема красной нитью пройдет в системе методической работы всех звеньев работников школ, ей будут посвящены школьные и районная научно-практические конференции. На самом нашем большом педагогическом совете района – августовской конференции с вопросом «О мерах по улучшению нравственного воспитания учащихся» выступит секретарь райкома КПСС А. П. Беспалов». Большое место также займут вопросы правильного воспитания учащихся в работе с родителями.

«Мы убеждены, что школа была, есть и в еще большей степени должна стать центром формирования личности каждого нашего питомца. И насколько каждый педагогический коллектив проникается этим сознанием, насколько он сумеет сплотить вокруг себя семью, общественность, зависит успех дела».

В общем, бороться с длинными волосами учеников предполагали лекцией секретаря райкома партии и еще большей сплоченностью коллектива роно.