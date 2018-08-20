20 августа: сто лет назад в Туле началось уплотнение буржуев

20 августа 1918 года ВЦИК принял декрет «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах». Было упразднено право частной собственности на жилье, а дома переданы в распоряжение органов местной власти. С этого дня в стране начался процесс уплотнения – изъятия излишков жилплощади.

Проблема жилья не была, как принято считать, порождением советской власти. Люди снимали углы и комнаты в густонаселенных квартирах и до революции. С помощью уплотнения власти хотели пересилить трудовой элемент с окраин в районы с более низкой плотностью населения. В Туле муниципализировались строения, которые вместе с землей оценивались в сумму более восьми тысяч рублей по средним за 1910-1917 годы данным Оценочно-статистического отдела Тульской Губернской Земской Управы. Из 11 711 строений во владение государства переходило менее пятой части – 1 147. При этом дома, остающиеся в частном владении, продавать было запрещено.

Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» так описывал принцип уплотнений.

«Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем 1 интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает её, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин.

— Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей. Это сэкономит часов 100 работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полурабочих, способных выполнить легкий труд: гражданка 55 лет и гражданин 14 лет. Они будут дежурить ежедневно по 3 часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для 10 семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в двух экземплярах текст этого государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его».

В Туле муниципализированные строения передавались в ведение созданного еще в марте Отдела Городского хозяйства Тульского губернского исполнительного комитета – ГОРХОЗа. Переселить и уплотнить – это было еще полдела. Муниципальное жилье надо было на что-то содержать. Рубль стремительно обесценивался, а принятое в Туле постановление платить с квадратного саженя 1 рубль 80 копеек, не считая дров, которые должны приобретаться квартиродержателями, вызвало бурю протестов в городе.

Процессы уплотнения происходили не только планово, но и к пролетарским праздникам и прочим событиям в общественной жизни. Например, в Туле буржуям следовало в очередной раз потесниться после покушения на пролетарского вождя Ленина в Москве.