12 мая: родился герой Цусимского сражения, военный ученый Николай Игнатьев

12 мая 1880 г. в Епифанском уезде Тульской губернии родился русский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения, ученый Николай Иванович Игнатьев.

Свою военную карьеру он начал в 1896 г., поступив на службу в Военно-Морской Флот России. В 1899 году в чине мичмана получил назначение на крейсер 1-го ранга «Рюрик» – первый из планировавшейся серии океанских броненосных крейсеров увеличенного водоизмещения для перехвата английских коммерческих судов в случае войны с Великобританией.

На «Рюрике» Игнатьев принял участие в высадке международного десанта (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Россия, США, Франция, Япония) для подавления Ихэтуаньского восстания в Китае (1899-1901 гг.) против иностранного вмешательства во внутреннюю политику Китая. За отличия при подавлении восстания ихэтуаней Игнатьев был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и серебряной медалью в память похода в Китай.

В 1905 г. качестве артиллерийского офицера крейсера «Жемчуг» в составе Второй Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского Игнатьев принял участие в Цусимском морском сражении 14-15 (27-28) мая 1905 г., в котором российский флот был жестоко бит Императорским флотом Японии. В этом сражении крейсер «Жемчуг» получил 17 повреждений, 12 человек убито, в том числе два офицера, еще около 30 человек получили ранения. Личному составу крейсера удалось прорваться в г. Манилу, где он был интернирован, и только в октябре 1905 г. получил возможность вернуться на Родину. За мужество, проявленное в боях, Игнатьев был награжден светло-бронзовой медалью в память о Русско-японской войне 1904-1905 гг. и удостоен ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

После русско-японской войны Игнатьев стал известен как автор учебного пособия «Таблицы стрельбы артиллерии», которое стало результатом его научной работы в Артиллерийском офицерском классе о траекториях всех типов снарядов, применявшихся для стрельбы из артиллерийских орудий с различными зарядами и углами возвышения до изобретения автоматов стрельбы.

Штаб-офицеру Морского Генерального штаба (1913—1915) Игнатьеву принадлежала важнейшая роль в формировании перед войной взглядов Морского Главного штаба на основные характеристики русских линкоров (число и калибр главных орудий, распределение и толщина бронирования, скорость и др.). Они легли в основу проекта нового линейного корабля, разработанного в Главном управлении кораблестроения Морского министерства по заданиям Морского Главного Штаба.

В апреле 1916 года Николай Иванович был произведен в чин капитана первого ранга, а 1 июня 1917 года назначен начальником Главного управления кораблестроения. Однако после Октябрьского переворота он был отправлен в отставку.

В 1918 г. Игнатьев вступил в ряды Рабоче-Крестьянского Красного Флота, был членом-консультантом Научно-артиллерийской комиссии, выступал с лекциями на Курсах командного состава флота. В начале 1919 г. его назначили управляющим делами Народного комиссариата по морским делам. В этой должности он вместе с командующим морскими и речными силами Российской Советской Федеративной Социалистической Республики А.В. Немитцем руководил всей повседневной деятельностью Народного комиссариата.

В конце Гражданской войны Николай Иванович обратился к сослуживцам с призывом: «Дорогие друзья! Горячо любимая мною Родина перескакивает с одних рельс на другие. Совершенно очевидно, что такой перескок даром не дается. Нам часто бывает холодно, голодно и вообще тяжело. Но не опускайте рук. Как глубоко верящий в мудрость мироздания призываю Вас к труду – этому залогу всякого успеха и источнику душевного равновесия...»

В феврале 1920 г. Игнатьев по недоверию был уволен в отставку. Но уже в апреле 1921 г. стал преподавателем Морской академии, а в августе того же года его арестовали за связь с адмиралом Колчаком в годы Гражданской войны. Однако уже в ноябре освободили из-под стражи за отсутствием улик. С тех пор, несмотря на то, что Игнатьев работал на ответственных должностях в Управлении Военно-Морских сил.

5 апреля 1930 г. он был опять арестован – за вредительство в судостроении. Через несколько месяцев допросов вину свою, в том числе в создании антисоветской группировки, во главе которой стояла кастовая группа старых специалистов («не могли не вредить и вредили») признал. Заодно припомнили и старые обвинения о якобы связях с Колчаком и Юденичем.

Игнатьева приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, на деле же он трудился в одной из первых корабельных шараг над совершенствованием систем артиллерийского вооружения линкоров. В 1934 г. освободили и приняли на работу помощником начальника отдела «А» Научного института кораблестроения.

Но в ноябре 1937 г. Николая Ивановича вновь арестовали в Ленинграде и этапировали в Москву. Через несколько месяцев признали виновным в призывах к свержению советской власти и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 24 августа 1938 г. на спецобъекте Народного комиссариата внутренних дел «Коммунарка» Московской области, где и захоронили в братской могиле. Была репрессирована и жена Николая Ивановича – дочь бывшего контр-адмирала Развозова Екатерина Владимировна.

В январе 1969 года Николая Ивановича Игнатьева реабилитировали. Оказалось, ни в чем не виноват перед Родиной.