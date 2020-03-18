18 марта: журналистка из Тулы стала победительницей музыкального шоу Валдиса Пельша

18 марта 2000 г. на ОРТ, нынешнем Первом канале, был показан эфир программы Валдиса Пельша «Угадайка», в котором победительницей стала тульская журналистка Елена Рябикова. Она не только выиграла главный приз — музыкальный центр SAMSUNG, но и на зависть всей России обнималась с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.

На передачу Елена поехала за компанию с приятелем — артистом синхробуффонады, туляком Яковом Дубровиным, вместе с которым до этого уже участвовала в популярной программе Пельша «Угадай мелодию». По словам победительницы, музыкальная игра с тех пор сильно продвинулась. Если в 1997 году крутящуюся площадку с игроками двигали вручную, а косметику приходилось везти с собой, поскольку у останкинских гримеров она была совсем плохонькой, то в 2000-м площадка вращалась автоматически, а ТВ-косметика была отменного качества.

В упорной борьбе Елена обыграла московскую врачиху-логопеда и фирмача из Уссурийска. И приглашенную на программу звезду угадала правильно. Тем более, что Расторгуев — любимец ее мамы, да и сама она все песни «Любэ» хорошо знала. Расторгуев ей подарил на память фирменную маечку с названием группы и значок с надписью «Любэ». Повезло и с выигрышем — по условиям программы каждый выигранный рубль обычно был эквивалентен какой-нибудь популярной валюте. В тот раз это был североамериканский доллар, который, в свою очередь обменяли на музыкальный центр. Кстати, дома среди почетных трофеев он не значится. Елена говорит, что передарила его потом чернскому музею. Не как экспонат, а просто слушать хорошую музыку.

Непрактичная Елена клянется, что человек она вовсе не азартный. И вообще играть было страшновато — все ж таки перед публикой, перед камерами, да еще в компании с Валдисом Пельшем, который на экране развеселый и простецкий, а в жизни — сдержанный, ироничный и вымотанный.

Да и публика на самом деле не так уж страшна состязающимся меломанам. Во-первых, народ в зрители идет привычный к лишениям и готовый на все — лишь бы себя, любимого, во весь экран увидеть. А во-вторых, публику снимают до игры. Выходит раззолоченный или, допустим, в перьях Валдис и объявляет аудитории: «А теперь — бурные аплодисменты, бурные, бурные…». Или: «А теперь — открытый искренний смех». А режиссер стимулирует общий хохот: «Валдис, ты обещал, что с тебя штаны упадут!».

Говорят также, что для куражу игрокам вполне могут под настроение накапать хорошего коньячку, тем более в те легкомысленные нулевые годы. Наши, правда, на такую роскошь не понадеялись. Тем более, что принимать коньяк гримерша отсоветовала — температура в студии за тридцать, того и гляди грим потечет. Вот такой оно непростое, телевизионное закулисье.