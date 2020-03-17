17 марта: в Тулу приехал автор романа «Цусима»

С 17 марта 1940 года в Тульской области гостил писатель-орденоносец Новиков-Прибой — автор популярного в СССР романа о Цусимском сражении «Цусима». За второй том романа весной следующего года Алексей Силыч будет награжден Сталинской премией в области литературы и искусства.

Цусима — последнее, решающее морское сражение Русско-японской войны 1904—1905 гг., в котором российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии. Большая часть кораблей была потоплена противником или затоплена собственными экипажами. Роман Новикова-Прибоя рассказывает о переходе 2-й эскадры из Балтийского в Японское море и Цусимском сражении, судьбе погибших в нем и уцелевших основных кораблей Второй Тихоокеанской эскадры.

Об этой книге, в частности образе вице-адмирала Рожественского спорят до сих пор.

Вечера, посвященные творчеству писателя, состоялись в железнодорожном клубе, клубе «Серп и молот», в областной библиотеке имени Ленина. Новиков-Прибой прочел первые главы из «Цусимы» и отрывки из романа «Капитан 1-го ранга» о судьбе русского матроса Захара Псалтырева, над которым он в тот момент работал. Во дворце пионеров автора «Цусимы» тепло встречали учащиеся города.