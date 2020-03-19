19 марта: в тульском бассейне прошел матч пловцов СССР и ФРГ

19 марта 1975 г. в тульском бассейне на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола состоялся международный матч по плаванию между юношескими сборными СССР и ФРГ.

Матч рассматривался как один из этапов подготовки команды на Олимпиаду-80 в Москве. Резервисты советской сборной оказались намного лучше подготовлены и победили 218:126. В книге отзывов бассейна сборная ФРГ оставила благодарность за сердечный прием и высокий уровень соревнований. А вице-президент Международной федерации плавания, председатель Федерации плавания СССР Захарий Фирсов отозвался о месте проведения соревнований так: «Я побывал во многих столицах плавания и без преувеличения могу сказать, что тульский бассейн соответствует самым высоким мировым стандартам».