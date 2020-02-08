8 февраля: в Туле вынесли приговор бежавшим из тюрьмы заключенным

8 февраля 1910 г. военным судом была вынесена резолюция по делу о побеге из Одоевской тюрьмы. Интерес к этому заседанию был чрезвычайным – еще задолго до объявления приговора публикой заполнились коридор и вестибюль суда. Само слушание дела проходило при закрытых дверях.

Суть рассматриваемого дела была в следующем. 20 января 1909 г. из одоевской тюрьмы, обезоружив начальника тюрьмы, перевязав всю охрану – надзирателей и стражников, бежали восемь арестантов, из них трое каторжных и дна женщина.

При этом они ограбили квартиру начальника тюрьмы, а также вооружились – взяли у своей охраны пистолеты и винтовки. Через день произвели разбойное нападение на хутор Андреевский помещика Петрова в Одоевском уезде. Ранили мать помещика, взяли трех лучших лошадей и скрылись. При этом в перестрелке владельцем поместья Петровым был убит один из разбойников, и еще двое ранены. Один из них впоследствии скончался от раны.

Всего по делу было привлечено восемь человек. Четверо за побег как таковой, столько же за пособничество. Двое, как уже было сказано, к тому моменту ушли в мир иной. Еще двоих – Паршивцева и Шишкову так и не нашли.

В начале второго часа раздался звонок, открылась дверь зала, где проходило заседание, и публика широкой волной быстро заполнила места. В числе публики было много представителей адвокатуры, прокурорского надзора, магистратуры и т.д.

Наконец вышел суд и председательствующий генерал Лопатин начал читать резолюцию.

Все четверо бежавших были признаны виновными в побеге из тюрьмы, сопровождавшимся насилием, и в разбойных нападениях, и приговорены к смертной казни через повешение.

Матросов и Новиков признаны винвными. Некий Матросов был признан виновным в укрывательстве и получи 1 год и четыре месяца тюремного срока с лишением некоторых прав.

За недонесение обвиняемый Новиков был приговорен к 8 месяцам тюрьмы без ограничения прав.

Еще две – отец и сын Москалевы отделались легким испугом. Они были оправданы и конвой тут же вывел их за решетки. После чего буквально ошалевший от радости Москалев-отец начал искренне усердно кланяться суду в ноги.

Как писал репортер «Тульской молвы», все подсудимые выслушали объявление приговора совершенно спокойно и, по-видимому, даже равнодушно. Правда, заявили желание подать кассационную жалобу.