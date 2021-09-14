Продлеваем срок годности: Какие продукты можно хранить в морозилке?

Можно ли замораживать молоко и зелень? А сыр или хлеб? О неожиданных продуктах, жизнь которых можно продлить с помощью заморозки, рассказали эксперты Роскачества.

Какие продукты можно хранить в морозилке

Молоко. Его рекомендуется замораживать в контейнере или бутылках — не в картонной коробке. Кроме того, емкость не должна быть заполнена полностью, потому что при заморозке молоко, как и другая жидкость, будет расширяться и для этого нужно оставить немного места. Замороженное молоко лучше использовать, например, для приготовления смеси для блинов, а не употреблять для питья, поскольку вкус может измениться. Специалисты не рекомендуют хранить молоко в морозилке более 3-х месяцев.

Мука. Замораживать муку рекомендуется в случае ее редкого использования (например, если она нужна раз в несколько месяцев). Если открытую упаковку муки хранить при комнатной температуре, то в ней могут завестись вредители хлебных запасов.

Заморозка предотвратит в муке появление вредителей, чем продлит срок хранения. Прежде чем отправить муку в морозилку, ее нужно герметично упаковать (например, в целлофановый пакет).

При регулярном использовании муки рекомендуется соблюдать другие правила хранения в условиях комнатной температуры.

Хлеб можно заморозить, чтобы предотвратить его плесневение. Для этого лучше сразу нарезать его ломтиками и поместить в морозильную камеру. Витамины, которые содержатся в хлебе (например, группы B и РР), при заморозке сохраняют свои полезные свойства (но при хранении более месяца их количество снижается).

Разморозить хлеб можно при комнатной температуре в течение нескольких часов, либо используя микроволновку, тостер или гриль. Есть его необходимо сразу же, так как процесс очерствения после разморозки происходит быстрее. А повторно замораживать размороженный хлеб не рекомендуется из-за изменений его текстуры.

Твердый сыр. Мягкие сыры (рикотта, моцарелла, бри и др.) не подходят для заморозки (при размораживании вы получите творожистую массу), однако твердый сыр замораживать можно. Предварительно твердый сыр можно натереть (морозильная камера в любом случае сделает его рассыпчатым) и впоследствии использовать как посыпку.

Размораживать сыр необходимо поэтапно: вначале несколько часов в холодильнике, далее — дать оттаять при комнатной температуре.

Специалисты не рекомендуют хранить сыры в морозилке более 6 месяцев.

Зелень. Целиком травы замораживать не рекомендуется, так как после размораживания зелень изменит свою текстуру. Лучше хорошо измельчить травы практически до состояния пюре и сложить их в обычные (а лучше в вакуумные) пакеты, выпустить воздух. Заморозить зелень можно на срок до 6 месяцев.

Промытые и предварительно высушенные пряные травы (тимьян, розмарин, орегано и др.) также можно заморозить в оливковым масле, используя форму для льда.

Какие продукты лучше не хранить в морозилке?

Не помещайте в морозилку кофейные зерна — они впитают весь запах, привкус которого в будущем может испортить вкус кофе. Также нет смысла и в заморозке круп (гречки, пшена, риса и т. п.) и макаронных изделий — это не продлит срок годности. Для их хранения достаточно темного прохладного места.