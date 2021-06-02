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Можно ли дачникам разводить живность?

Можно ли дачникам разводить живность?

Такой вопрос в редакцию задали тульские дачники.

На него ответили пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области. Рассказываем!

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: дачникам запрещено разводить на своих участках сельскую живность без согласия соседей. Места содержания животных должны быть закрыты, а в крайних случаях даже снесены, по иску живущих рядом.

Такие строгие правовые позиции заложены в одном из обзоров судебной практики кассационного суда.

К собственникам, которые на своем участке занялись разведением кур и кроликов, соседи подали иск. Постройки, в которых содержалась живность, были размещены вдоль границы их участка.

В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду. Согласно Земельному кодексу владельцы земельных участков обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением и соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные правила.

«Судом первой инстанции был установлен факт использования ответчиками земельного участка, смежного с земельным участком истца, не по целевому назначению, что нашло свое подтверждение совокупностью доказательств, в том числе объяснениями сторон, показаниями свидетелей», — подчеркивается в обзоре.

«Возведенная ответчиками постройка для содержания животных является объектом вспомогательного назначения, разрешения на ее строительство не требуется, однако данное строение должно возводиться с соблюдением противопожарных и санитарных требований, с соблюдением целевого назначения земли», — пояснил Первый кассационный суд.

Многое зависит от целевого назначения участка. Если рядом земля, предназначенная для сельского хозяйства, а сосед — фермер, то закон, скорее всего, его защитит. Также некоторые участки выдаются под личное подсобное хозяйство. Поэтому в каждом случае суд будет разбираться индивидуально. Вряд ли стоит ожидать массового сноса курятников.

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Автор: Администрация Myslo
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