Нужно ли по новому закону вешать знак «Инвалид» на автомобиль?

Освобождает ли внесение данных в Федеральный реестр инвалидов от обязанности установить знак «Инвалид» на автомобиле? Марина Локоткова, Тула.

С 1 января 2021 года право на бесплатную парковку для лиц, имеющих инвалидность, осуществляется на основании сведений, внесенных в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). При этом для размещения автомобиля на парковке, предназначенной для машин инвалидов, на транспортном средстве обязательно должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

Кроме того, во время поездки инвалид обязан иметь при себе документы, подтверждающие его инвалидность (в том числе ребенка-инвалида). Правила дорожного движения требуют предъявлять такие документы сотруднику ГИБДД в случае проверки.

Для сведения. ОПФР по Тульской области напоминает, оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Гражданину, имеющему инвалидность, для внесения сведений во ФРИ об управляемом им или перевозящем его автомобиле подать в личном кабинете на сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ.

Данные подаются на один автомобиль, но при необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными будут считаться сведения, размещённые во ФРИ последними. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.