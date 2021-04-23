Что делать, если потерял карту «Тройка»? Перенесут ли баланс на новую?

Таким вопросом озадачилась наша читательница Екатерина Бездельгина, которая недавно потеряла карту «Тройка».

«Если утерял карту „Тройка“, неужели нельзя ее заблокировать, как банковскую? Там же денежные средства есть на балансе. Можно ли их перенести на новую карту?»

Этот вопрос мы адресовали Александру Лапину, генеральному директору ОЕИРЦ:

Александр Лапин Заблокировать утерянную карту «Тройка» нельзя. Эти карты не персонифицированные, не личные. Перенести средства с утерянной карты на новую не получится. Мы переносим баланс только в случае поломки карты и только при наличии и старой, и новой карты. А в случае утери «Тройки» такой возможности нет.

Как оформить карту «Тройка», Myslo рассказывал здесь.