Лингвист Галина Сеничева о сленге, словах-паразитах и прекрасном русском языке

Почему люди стали избегать живого общения? Нужны ли слова-паразиты в современном мире? Что важнее: дикция оратора или смысл, который он закладывает? На эти вопросы нам ответила лингвист, кандидат филологических наук Галина Сеничева.

— Галина Валериевна, расскажите, какое у вас образование и как появилась любовь к лингвистике?

— Я окончила в 1994 году факультет русской филологии в Тульском государственном педагогическом — на тот момент — институте им. Л. Н. Толстого. В моем первом дипломе написано, что я учитель русского языка и литературы. Иногда профессия сама выбирает нас. В детстве мне часто приходилось оставаться дома одной, и чтобы не скучать, я ходила читать в библиотеку неподалеку. В школе у меня была прекрасная учительница русского языка, мы до сих пор с ней общаемся и иногда видимся. Я как будто продолжила дело её жизни.

Когда поступила на филфлак, то поняла, что это мое место и самый счастливый период в жизни.

Считаю, что не ошиблась с выбором профессии. Люблю язык и русское слово больше всего на свете.

— Какой раздел лингвистики привлекает вас больше всего?

— Лексика. Она самая динамичная, постоянно меняется и развивается. Еще очень люблю морфологию и словообразование. В своей диссертации я писала как раз про способы появления новых слов и диалектизмов. В лексике изменения очень заметны и происходят быстро, поэтому было всегда интересно. Нелюбимых разделов у меня нет, только вот фонетика показалась сложной.

— Изучали еще какие-нибудь другие языки?

— Сейчас мало говорю на зарубежных языках, но раньше много общалась с людьми из других стран на кафедре русского языка как иностранного. Там приходилось знать хоть какой-нибудь язык. Я учила, знала и сдавала английский до уровня С1. Сейчас многое позабылось, потому что не было практики. Также очень внимательно относилась к словацкому языку. А сама Словакия стала первой страной, где я побывала. Моя близкая подруга оттуда. Мы познакомились в Институте русского языка им. А. С. Пушкина в Москве, когда вместе там учились. Дружим уже 31 год. Раньше писали друг другу бумажные письма и созванивались через международных операторов связи. Я считаю, что сколько знаешь языков, столько раз ты человек.

— Сейчас многие подростки боятся разговаривать по телефону, предпочитая СМС. Как побороть этот страх?

— У нас возник новый удивительный жанр — устно-письменная речь. Мы разговариваем в письме.

Для многих звонок — нарушение личных границ и стресс.

В устном общении должна быть синхронная коммуникация, а в письменном — рассинхронная. В ней как раз мы чувствуем себя проще, ведь можно подумать, что-то исправить и не бояться выглядеть плохо. Мне кажется, тут больше не про страх, а именно про личные границы. Будет очень грустно, если оффлайн общение сойдет на нет. Без живого взгляда и интонации мы что-то потеряем в этой жизни, как минимум — теплоту.

— Как вы относитесь к современным словам-паразитам?

— Иногда я сама их использую. Мое слово-паразит — «знаете». Есть много способов с ними бороться, например щипать себя, но я считаю, что слова-паразиты или слова-паузы нам нужны. Мы их используем, потому что думаем быстрее, чем разговариваем. Слова-паразиты помогают нам найти нужное выражение.

У меня двое детей разных поколений, и мне очень интересно наблюдать за их общением.

У них меняется язык и отношение к коммуникации. Старшая дочь — поколение Y, а младшая — зумер. В семье мы часто шутим над ее молодежным сленгом. Младшая дочь первая, над кем я тестирую новые фразы и слова года.

— Есть ли слова, которые неприятно слышать?

— Таких у меня нет. Но я как носитель языка болезненно реагирую на лексические и синтаксические ошибки других людей. Мне нравится читать комментарии под разными постами в социальных сетях. Там я нахожу много порой даже смешных ошибок. Например, недавно прочитала комментарий: «Это щекотный случай». Конечно, правильно было бы написать: «Это щекотливый случай».

Еще видела часть переписки: «Антонина — человек от бога». Собеседники использовали идиому в том выражении, которое ей несвойственно. В этом фразеологизме сначала идет род занятий, а человек — не профессия. Но люди поняли друг друга, а значит, язык достиг своей цели.

Лингвист не должен реагировать раздражением на чужие ошибки, ведь они завтра уже могут стать нормой.

Молодежный сленг меня не бесит, но я сама им не пользуюсь. Сейчас вообще на слово года предлагали междометие «пу-пу-пу».

— Как вы относитесь к изменению словарных норм, например, звОнит, вместо звонИт?

— Как к чему-то неизбежному. Норма — не то, что придумано раз и навсегда. Правила должны быть: они упрощают коммуникацию, делают ее структурированной и понятной. Благодаря им мы избегаем двусмысленности и непонимания. Так как язык живой, то и норма подвижная. Мы приняли изменения в других аналогичных глаголах, когда ударение переместилось на корень, например, дрУжит, вАрит, пАрит. Слово «звонИт» стало прибежищем грамотных людей. В языке норма быстро не меняется, это происходит годами, иногда даже столетиями.

— Почему некоторые слова со временем мы забываем, а некоторые плотно входят в нашу жизнь?

— Потому что они нам не нужны. В речи есть жанры-однодневки, к таким как раз и относится сленг. Ведь его задача — быть языком, который не поймет другое поколение. Когда он выполняет свою роль, то перестает быть нам нужным и интересным. В СССР было слово «получка», сейчас мы его не используем, потому что есть «зарплата» и «оклад». Люди не получают деньги, а зарабатывают.

— Какой жанр книг, по вашему мнению, лучше всего развивает речь?

— Все жанры хороши, кроме скучного. Надо ориентироваться на то, что прошло проверку временем. Это должны быть книги, которые все признали. Русскому языку очень повезло в этом плане. Он всемирно известный, потому что у нас есть великая русская литература, ставшая частью мировой. Мы прекрасно понимаем произведения Пушкина, хотя они написаны почти 200 лет назад. Это чистый, прекрасный русский язык и лучший образец. У нас есть Толстой, Чехов, Достоевский, и на них как раз можно ориентироваться. Сейчас появилось также много хороших современных писателей, чьи произведения можно и нужно читать.

— Вы ведете телеграм-канал «Лингвистический стендап». Как отбираете материал для публикаций?

— Я понимаю, что мне это самой интересно. Например, какой-то фразеологизм или этимология слова — всё может стать темой публикации. У меня нет контент-плана, но есть несколько рубрик, например «Всем мем» или разбор кино. Я обращаю внимание на разные интересные вещи в повседневной жизни, а потом пишу про них.

— Нужно ли человеку улучшать свою речь и дикцию?

— Сейчас очень много школ ораторского мастерства и риторики. Я сама веду несколько мастер-классов по публичным выступлениям, хотя никогда не занимаюсь скороговорками и фонетическими нормами. Важно, когда человек хорошо артикулирует и произносит все звуки правильно. Но я считаю, что идея и мысль важнее произношения. Например, у Стивена Хокинга были дефекты речи, но его всегда внимательно слушали. Уинстон Черчилль заикался, а сейчас его слова — во всех учебниках по публичным выступлениям.

— Какие советы можете дать начинающим лингвистам?

— Хочу пожелать интересоваться вещами, которые делают тебя лучше. Многое можно сделать, когда ты молод. Здорово, если получается успевать всё, фокусироваться на разных вещах и не забывать то, что важно. Нужно сейчас что-то делать для себя, чтобы потом, в зрелом возрасте, не было стыдно.

Миф или правда?

Русский язык самый сложный в мире?

МИФ. Есть и другие, где больше падежей и склонений. Посоперничать могут турецкий и кавказские языки.

Современный язык деградирует из-за большого количества упрощений, сленга и англицизмов?

МИФ. Язык не может деградировать, он — отражение нашего общества.

Мертвые языки (латынь, санскрит) не нужны в современном мире?

МИФ. Раньше в мире их было около 7700, а сейчас примерно 7000. Языки умирают, это естественный процесс, но они все равно нужны. Латынь и греческий — праязыки, без них мы бы не поняли этимологию большинства слов. То же самое и со старославянским языком.

Все языки в мире построены по одному шаблону?

МИФ. Сколько языков, столько и шаблонов. Есть пласты общей лексики, которые должны быть обязательно, например название цветов, частей тела, пищи. Но общих шаблонов и способов мышления нет. Каждый язык по-своему уникален.

Лингвисты легко учат любые иностранные языки?

ПРАВДА. Каждый последующий язык учить всё легче, но все зависит от его строя. Чем больше он похож на родной, тем проще учить.

Любимые цитаты

«Делай что должен, и будь что будет».

«Ничего нового не происходит под солнцем».

Amor vincit omnia (любовь побеждает всё).



Автор текста — Дарья Мошкина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.