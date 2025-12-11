Король трёхочковых: как баскетболист из Тулы стал лучшим на Матче всех звезд в Уфе

Победитель конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд студенческого баскетбола — 23-летний туляк Данила Винокуров. Его путь — это история о том, как 14 лет упорных тренировок в регионе, который редко оказывается на баскетбольной карте страны, привели к звёздному часу в Уфе и предложениям от профессиональных клубов.

Спортсмен рассказал о том, как детский тренер заложил в него базу, как игра против более взрослых противников убила в нём весь страх и почему он пока не может уехать из Тулы.

— Сколько лет ты уже занимаешься баскетболом?

— С девяти лет. Все ребята, которые начинали вместе со мной, уже перестали играть, они потеряли интерес. Но у меня, наоборот, с каждым годом растет азарт к игре. Для моей мотивации главное, что у меня все получается, а значит, я не зря это делаю.

Сейчас я играю в команде «Центр игровых видов спорта — Тула», и меня радует, что люди идут на матчи моего клуба, поддерживают нас. Особенно в этом году на наши игры приходит больше болельщиков, чем когда-либо, что очень мотивирует! Ведь ты понимаешь, что не можешь проиграть и расстроить фанатов.

— Кто из тренеров или более опытных игроков оказал на тебя наибольшее влияние? Чему самому важному он научил?

— Мой детский тренер Сергей Николаевич Шаулов вложил в меня всю базу, технику и понимание баскетбола. Дальше был скачок в уверенности, когда в 15 лет меня отправили играть в профессиональную команду «БК Арсенал». Пока все сверстники выступали в юношеских лигах, я соперничал с ровесниками моих родителей. Этот опыт придал мне смелости, и уже в студенческой лиге мне было проще соревноваться, когда я видел, что против меня не такие взрослые ребята, как были раньше.

А последние три года я работаю под руководством Дмитрия Ивановича Бабушкина, который помог скорректировать и подстроить мою игру под профессиональный уровень.

— Что тебя мотивирует ходить на тренировки? Как часто возникало желание пропустить их и пойти заниматься другими делами?

— У меня никогда не было такого, чтобы я просто так не шел на тренировку. Думаю, все баскетболисты меня поймут: если в жизни у тебя рутина или какие-то сложности, то занятия спортом, наоборот, помогают расслабить голову. И если есть возможность потренироваться, то я всегда иду.

— Как ты попал на Матч всех звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Уфе?

— Сначала был отбор игроков по статистическим показателям за сезон. После этого сформировались списки, где каждый человек мог проголосовать за своего игрока.

Как только моя кандидатура была включена, за меня начали болеть все друзья и знакомые. А позже наш губернатор Дмитрий Миляев выложил пост в свой телеграм-канал.

За пару дней проголосовало так много человек, что меня пригласили выступить на Матче звезд.

— Расскажи, как проходила подготовка к этому событию. Что больше всего удивило, а что расстроило?

— Все участники прилетали из разных городов, нам оплатили билеты на самолет. До этого мне позвонил организатор и попросил отправить размер своей формы, чтобы ее сшили. Как только мы прилетели, нас встретили, и мы отправились в отель. В комнате расположили по два человека, мы сами договорились, с кем будем жить. Мероприятие длилось 4 дня. Организация соревнований была на высоком уровне, больше всего меня удивило, что когда я первый раз зашел в номер, то на кровати лежал полный набор подарков! Игровая и тренировочная форма, сумка, панама...

— Какие у тебя сложились отношения с другими игроками Матча всех звезд?

— Среди участников были ребята, которых я уже знал. Но был интересный момент, когда на первой тренировке большинство игроков стеснялись, переживали и никто особо не общался друг с другом. Но как только мы разговорились, потом ходили на обеды и смеялись огромной толпой, как настоящая команда!

— Были ли те, кто «поймал звезду»?

— Перед мероприятием я думал, что могут быть баскетболисты, которые будут смотреть на меня свысока. Но когда я приехал, то оказалось, что все игроки, наоборот, очень добрые и общительные. Даже те, кто попадает на Матч всех звезд уже третий раз.

— Как ты попал на конкурс трёхочковых? Был ли изначально план выступить там?

От автора: правила конкурса — за одну минуту нужно совершить 25 бросков с трёхочковой дистанции, двигаясь по пяти точкам вокруг дуги. На каждой — пять мячей. Попадание любым из первых четырёх даёт одно очко, а последним, «денежным» мячом — целых два. Участники с высшими результатами в первом раунде получают шанс в финале, где борьба разгорается снова.

— На Матче всех звезд было две команды, «ЗАПАД» и «ВОСТОК». В каждой был свой капитан. И перед началом мероприятия нас спросили, есть ли желающие выступить на конкурсе трёхочковых. Как только я увидел информацию о наборе, сразу написал капитану. Он уже знал о моих навыках, поэтому меня без лишних вопросов взяли в состав участников.

— Многие игроки не могут справиться с волнением во время более простых штрафных бросков, а ты выполнял трёхочковые. Была ли тревога? Как с ней боролся?

— Я отработал трёхочковые до автоматизма, так что уже неважно, есть тревога или нет. Руки сами бросают и забивают. За день до соревнований всем участникам разрешили выполнить тестовые броски в качестве тренировки. Но на самом конкурсе для меня был волнительный момент, когда первые два броска не зашли в цель. Скажу даже больше: мяч не просто не попал в корзину, он перелетел через кольцо! Эти попытки вызвали сомнения и тревогу, ведь на тренировке я всегда попадал. Но во время конкурса у меня получилось откинуть мысли о неудаче и спокойно пройти в финальный этап соревнований.

— Опиши свои эмоции во время конкурса. Был ли уверен в своей победе или видел каких-то принципиальных соперников?

— Я первый раз попал на матч АСБ и сразу же выиграл на конкурсе трёхочковых, поэтому еще две недели ходил и радовался опыту, который получил на таком мероприятии. Но все же считаю, что мне в какой-то степени повезло. Так совпало, что в финальном круге мой противник приступил к выполнению бросков сразу после того, как прошел первый этап. И когда он выполнял трёхочковые, я сразу заметил его усталость, а у меня, наоборот, было время на отдых и остались еще силы на финальный раунд.

— После победы появились какие-то приглашения играть по контракту в более элитных командах?

— Предложения по контракту поступают чаще всего летом в период межсезонья. Но в этот раз получилось так, что после Матча всех звезд представители клуба из Твери связались со мной и моим тренером и предложили, чтобы я до конца сезона выступал за них. Но я учусь на последнем курсе магистратуры в ТулГУ на целевом обучении и обязан отработать три года на заводе, поэтому пока что обязательства не позволяют полноценно выступать за другие клубы.

— Из Тулы уехало много игроков в разные клубы, но большая часть вернулась обратно. Как считаешь, с чем это связано?

— Огромная часть игроков думает, что когда ты уезжаешь из маленького города в миллионник, то это значит, что ты всю жизнь будешь играть в баскетбол и зарабатывать. Но в реальности, к сожалению, все не так. Помимо того, что ты попал в профессиональную команду, ты должен продолжать развиваться, чтобы тобой интересовались и дальше. Также огромную роль играет здоровье: ты не должен травмироваться.

— Баскетбол дал тебе что-то, кроме физической формы? Как он повлиял на твой характер?

— Баскетбол помог найти много близких людей, также благодаря ему я наладил контакт с профессионалами из различных отраслей. Но самое главное, что дал баскетбол, это моменты, когда фанаты приходят болеть за нас, для меня это очень важно! Еще спорт учит брать на себя ответственность, конкурировать не только на площадке, но и на работе. Он учит дисциплине, прививает тягу к активной жизни.

— Если бы ты мог дать совет себе начинающему, что бы ты сказал?

— Я бы сказал, что совсем скоро у меня получится развить свое хобби до такого уровня, что оно сможет приносить доход. Главное — не переставать работать над собой!

Автор текста — Даниил Петри, студент ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героя материала.



