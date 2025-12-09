Агроном Евгения Лепёхина о любви к цветам, настроении и сложностях работы с розами

Светлые помещения, разделенные на климатические зоны, приятный аромат и сплоченный коллектив — такая атмосфера царит в розарии Киреевского района. Он работает с 2008 года, и на сегодняшний день в питомнике выращивают около 90 сортов роз!

Цветы поставляют в магазины Тулы, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Краснодара и в другие регионы России. «Чтобы работать с такими нежными цветочками, недостаточно много знать, эти растения нужно любить», — убеждена агроном по питанию Евгения Лепёхина.

— Евгения, сколько вы работаете в розарии и почему выбрали для себя именно это место?

— Работаю здесь почти три года. Выбрать профессию агронома довольно тяжело, к ней должна лежать душа. Ведь розы — это не то, что мы выращиваем и продаем, это наша жизнь. Я люблю цветы, поэтому я здесь.

— Каковы ваши основные обязанности и с чего начинается ваш рабочий день?

— В мои обязанности входит полив растений. Первым делом я проверяю правильный запуск поливов. Потом обхожу теплицы, сверяю данные, по которым мы ориентируемся для корректировки поливов. Без света, влажности и нужной температуры цветок не будет развиваться правильно. Если не будет хватать влажности, то это приведет к замедлению роста, пожелтению и увяданию листьев.

Важно, чтобы розочки каждый день получали свою норму удобрений, поэтому ближе к обеду контролирую их сбор и заправку. В конце смены занимаюсь корректировкой на последующие дни.

Наши теплицы круглогодичные; мы отталкиваемся от светового дня, чтобы цветы получали нужное количество света.

— Какие розы здесь выращивают?

— Конкретно на нашем производстве выращивают одноголовые розы: Иванна, Анна Карина, Вайт Наоми, Ред Наоми, Софи Лорен, Принц Персии. И кустовые: Мисти Баблс, Елоу баблс, Марвелоус Баблс, Бомбастик, Крем Брюле.

— Какие сложности возникают при уходе за цветами и как вы с ними справляетесь?

— Сложностей много, в основном летом. Температура на улице поднимается, становится жарко. Чтобы цветы продолжали дальше расти, нужно поддерживать комфортную для них температуру в теплицах. Не всегда у нас это получается. Также тяжело работать, когда начинается лёт вредителей. У нас есть специальные жучки-энтомофаги. Они нужны для того, чтобы справляться с вредителями, и на человека никак не влияют.

Болезней цветов мы стараемся избегать постоянной дезинфекцией рук и секаторов.

— Как вы подготавливаете почву для посадки цветов?

— На нашем предприятии почвы нет. Мы выращиваем цветы на минеральной вате, это экологически чистый способ. Подготовкой к посадке служит «запитка» — это наполнение пустой минеральной ваты раствором и прорезка дренажа. Нужно это для того, чтобы во время поливов мат обновлялся и вода не застаивалась в субстрате.

— Женя, что вы чувствуете к цветам?

— Чтобы работать с цветами, недостаточно просто много знать и уметь. Их нужно любить. Я отношусь к розам как к детям.

— Могут ли розы поднять вам настроение, если пришли на работу с хандрой?

— Безусловно! Особенно зимой, когда вокруг все серое и мрачное. Заходишь в теплицу — а там все яркое, приятный запах и большое разнообразие цветов!

Я не могу представить свой дом без цветов. Для меня это важно: с ними уютнее, обстановка комфортнее. Они меня не только радуют — я без них не могу жить! Когда мне дарят цветы, эмоции я испытываю точно такие же, как и любая другая девушка, не работающая агрономом.

— Какие советы вы могли бы дать людям, которые пробуют выращивать розы дома?

— Я в этой сфере пока сама новичок, но могу сказать точно, что нужно запастись терпением. Потому что не факт, что получится вырастить розы в домашних условиях с первого раза. Будьте аккуратнее — не берите информацию с первых попавшихся сайтов в интернете. Советуйтесь с грамотными и опытными агрономами. И главное, относитесь к цветам как к детям — с любовью и нежностью, и тогда точно все получится!

Автор текста — Вероника Клепикова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.