Эксперименты с прошлым: тулячка Мария Пуханова о мире винтажных вещей

Мария Пуханова — успешная модель и хозяйка магазина винтажной одежды, который в скором времени полностью перейдёт в онлайн-формат. Сейчас телеграм-канал девушки насчитывает почти 500 ценителей прошлого.

«Может быть, я вообще жила в то время в другой жизни»

Мария еще в детстве прониклась миром моды, будучи дочерью и племянницей бывших манекенщиц. Гастроли и показы оставили в наследство вещи с тех самых дорожек: популярная в то время одежда с подплечниками, жакеты, платья… Все это стало вдохновением для еще юной Марии.

— У нас дома очень много каталогов одежды из 80-90-х, где изображены брюки-бананы, костюмы и платья с подплечниками. Я вдохновлялась ими и все визуализировала. Думаю, это тоже способствовало моей любви к винтажной одежде.

Мария рассказала, что около десяти лет назад, когда ее бабушка с дедушкой переехали в Ростовскую область, она приезжала к ним в гости и ездила в соседний Таганрог. Однажды она обнаружила в городе большую барахолку, растянувшуюся на несколько улиц. Местные жители устраивали ее каждый понедельник, и Маша ходила туда вдохновляться старыми вещами, особенно одеждой и сумочками. Покупала то, что нравилось визуально. Так и пополнялся винтажный гардероб.

— Мария, что вдохновило вас открыть магазин?

— Сначала это был не винтажный магазин, а аренда вещей. Я как модель знала, что трудно искать образы на съёмки, и решила сдавать одежду под эти цели. Собирала винтаж, фотографировала и выставляла в социальные сети. Но тогда я ещё училась на дизайнера одежды в колледже, времени не всегда хватало, да и сам процесс создания какого-то дела был не совсем понятен для меня.

Потом я это все приостановила и занялась созданием бренда футболок в стиле тай-дай (ткань, чаще всего вискоза, окрашенная по технике тай-дай («завяжи и покрась»), которая создает уникальные разводы, напоминающие холодное мерцание стали, металлическую текстуру или водные блики при движении. — Прим. ред.). В маркетах участвовала часто и в один момент вместе со своими футболками выставила винтаж.

Это были туфли Karl Lagerfeld и какие-то сумочки.

Когда у меня впервые купили что-то из подобных вещей, я подумала: «Этим тоже можно заниматься». В итоге футболки убрала полностью и основательно окунулась в винтаж. Очень хороший был поток людей, мне это нравилось. Так и открылся магазин.

По словам Марии, отличить винтажную одежду от масс-маркета можно только при наличии бирок. Если же они отсутствуют, то есть вероятность, что перед вами ценная вещь. Например, когда это визуально что-то старо — кожа с некоторыми потёртостями.

— Как начать разбираться в брендах одежды? Есть ли какие-то сервисы, фильмы, книги, которые могут в этом помочь?

— Я очень много мониторю телеграм-каналы, которые рассказывают про тренды и зарубежные, и наши, особенно Pinterest. Все это способствует становлению вкуса. Советую рассматривать, вдохновляться, визуализировать и искать свой стиль. Разобраться в брендах помогут модные журналы, сайты, различные каналы в социальных сетях.

— На что вы обращаете внимание при покупке винтажной одежды?

— Конечно же, на качество изделия. Смотрю на швы (красивые или нет), на изнанку, подкладку, бирки, хотя это не обязательно. Главное, если визуально вещь симпатичная и сшита из качественного материала, особенно пиджаки. В составе должна быть шерсть или другие натуральные ткани. На пуговки тоже смотрю, чтобы обязательно все были на месте. Если какие-то утеряны, то уже по ситуации думаю, что с этим делать.

— Как отличить безвозвратно устаревшие модели от тех, что впишутся в современный гардероб?

— На самом деле, я не знаю, просто чуйка есть. Может быть, это насмотренность, которая у меня уже проявляется. Развить ее поможет просмотр показов, стилистов, тот же Pinterest. Вы начнёте чувствовать, какая вещь стоит внимания, а какая — нет.

Мария не гонится за брендами, а ориентируется на визуальную составляющую. Она берет те вещи, которые по ее мнению выглядят интересно или же поддаются стилизации. Принадлежность к модным домам уходит на второй план.

— Какие ткани наиболее ценятся?

— Конечно же, натуральные, то есть шелк, шерсть и т. п. Однажды я нашла платье из натурального шелка, расшитое бисером, в красивом коричневом оттенке. До сих пор скучаю по нему и некоторым другим вещам, которые мне нравились, но я их продала. Однако уверена, что новые обладатели очень счастливы, ценят эти вещи и наслаждаются ими.

— Каких дефектов не стоит опасаться, а какие вещи лучше оставлять в магазинах?

— Ну, пуговицы можно пришить, оторванную петличку — тоже. А вот пятна… Я иногда смотрю: если вещь мне очень нравится, могу ее взять и отстирать вручную. Конечно, нужно использовать специальные пятновыводители, чтобы никаких белёсых пятен потом не было. Брать такие вещи можно на свой страх и риск с надеждой, что это все выстирается.

Если вещь порвана по швам, то ее ещё можно зашить; но если порван сам материал, то это уже сложнее. Свитеры с дырками, пальто, которое проела моль, — подобные вещи тяжело восстановить, я такие не беру.

«Не бойтесь экспериментировать. Покупайте, одевайтесь, стилизуйте, пробуйте»

Мария утверждает: не стоит «опасаться, что вы будете выглядеть как бабушка или дедушка. Главное — миксовать для начала с современной одеждой, а потом потихоньку внедрять больше, больше и больше винтажа».

— Какие модели, по вашему мнению, стали классикой и не выйдут из моды в ближайшие годы?

— Я думаю, что это базовый винтажный мужской пиджак, который считается унисекс. Можно найти свой размер и надевать с обычной белой футболкой, джинсами и кедами. Это будет классический базовый образ. Мне кажется, винтажный мужской пиджак должен быть у каждой девушки в гардеробе и у каждого мужчины. Это классика, с которой можно все сочетать.

— А есть любимые вещи в вашем гардеробе среди винтажа?

— Ношу ее каждую зиму — моя любимая шубка изумрудного цвета. Я её нашла на той самой барахолке в Таганроге. Пришлось подшить в плечах, но теперь ношу её с удовольствием. На нее часто обращают внимание.

Еще у меня есть кожаный осенний плащ в пол. Он как будто на меня сшит: идеально подходит по размеру, по росту, а я достаточно высокая, из-за этого мне бывает трудно подобрать вещи. Он с потёртостями, но мне очень нравится.

Еще у меня есть винтажные кожаные туфли с квадратным мысом. Тоже приобрела в Таганроге. У них ещё каблучок такой изогнутый. Я их очень люблю, но не ношу, потому что они не очень удобные. Я в них фотографируюсь — они создают идеальный винтажный образ.

— Как ощущаете себя в ретроодежде?

— Когда я надеваю винтаж, чувствую себя особенной. Мне не очень нравятся маркетплейсы. Я люблю сама ходить в секонд, одеваться там, потому что это придаёт какую-то индивидуальность, особенно в наше время, когда задаётся тренд и все под копирку надевают определенную вещь, ту же самую экошубку например. Не очень понимаю стремления носить одинаковую одежду. Винтаж, я думаю, и создан для тех, кто хочет привнести в свои образы стиль и индивидуальность.

Автор текста — Дарья Ромашкина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.