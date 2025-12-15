Один шаг навстречу миру: как танцы и дефиле меняют жизнь особенных детей

В школе танцев-дефиле «Один Шаг — Дом Искусств» дети с особенностями развития обучаются бесплатно. Этот проект — единственный в регионе. Его создатели — Елена Попова, модель, победительница конкурса «Краса Тулы — 2017», и хореограф Николай Кондратьев. Они работают как с особенными, так и с обычными детьми, так что школа — инклюзивная! Ученики выступают на одной сцене во время конкурсов и отчетных концертов. Так создается атмосфера единства.

Мы пообщались с Еленой и Николаем, а также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и узнали, как проходят занятия, какие результаты они приносят и как меняются дети.

«Наши дети могут многое. Главное — с ними работать и в них верить»

— Елена, как и когда вы с Николаем основали школу танцев и дефиле для детей с особенностями развития?

— Идея создания появилась давно, когда Николай работал в Москве и наблюдал за подобными проектами со стороны. В Туле такого не было, поэтому он решил развивать похожее направление здесь. Я поддержала замысел, и почти два года мы вместе продвигаем проект. У нас все объединены на одной сцене: дети с особенностями развития выступают вместе с обычными. Мы создали место, где каждый чувствует себя уверенно, работает без стеснения и на равных с другими. Именно это главное для нас.

— Сколько особенных ребятишек у вас занимается?

— Сейчас двадцать детей с ОВЗ от шести до двадцати двух лет. Занятия проходят два раза в неделю, а перед конкурсом — три. Сорок пять минут дефиле, небольшой перерыв, затем танцы. Мы распределяем нагрузку так, чтобы дети не уставали, ведь им сложнее. Важно соблюдать комфортный темп.

Мы начинаем с разминки, легкой гимнастики; затем идут индивидуальные выходы, работа в команде и парах. Дети справляются! И чем больше у нас репетиций, тем проще подготовиться к конкурсу.

Дефиле — это основа. Правильная осанка — залог здоровой спины. Многие дети приходят сутулые, и даже родители не всегда верят, что их ребенок сможет уверенно ходить по подиуму. Кажется, что дефиле — это легко, но на самом деле требуется много работы.

Год назад, в декабре 2024 года, состоялся первый Всероссийский конкурс-фестиваль «Один Шаг» в Калуге, куда приехало более трехсот участников. Затем география проекта расширилась: дефиле проходили и в Туле, здесь же выступали дети из Новомосковска. Сейчас к инициативе присоединяются новые регионы и коллективы. Отметим, что туляки на фестивале в Калуге получили Гран-при!



— Как меняются дети во время занятий?

— Многие приходят замкнутыми, всего боятся. Бывает, что они не слушаются, ярко проявляют свои особенности и их сложно собрать. Я почти сразу вижу, добьемся ли результата. В моей практике было всего несколько случаев, когда я честно говорила родителям, что мы не сможем продолжить занятия, так как не вижу прогресса.

Дети все разные. Но в большинстве случаев ребята показывают прекрасные успехи на сцене: танцуют, дефилируют, демонстрируют освоенные навыки. Родители видят результат, радуются, а для нас это очень важно.

— Какой подход нужен к особенным детям?

— Я думаю, что внимание нужно уделять всем, потому что каждый ребенок по-своему особенный. Важно учитывать его психологическое состояние. Когда мы только начинали проводить занятия, могли угостить детей конфетами, вместе выпить чаю. Сначала надо расположить ребенка к себе и уже потом наблюдать, какие особенности у него проявляются.

Кто-то смеется без остановки, кто-то постоянно поправляет колготки — у каждого свои привычки. Мы внимательно следим за всеми. И со временем, когда уже хорошо узнаем ребенка, сложности уходят на второй план. Здесь многое решает практика и опыт: чем больше работаешь, тем легче становится.

— Есть ли история ребенка, которая вас сильно впечатлила?

— Да. Сергею на тот момент было шесть лет. Он пришел полностью закрытым. Я думала, что у нас ничего не выйдет, — ни двигаться, ни повторять упражнения. В дефиле даже базовые элементы — шаг, поворот, разворот вправо — требуют внимания. Я хотела научить его основному, а потом двигаться дальше. И поначалу было очень тяжело. Мама тоже сомневалась, что получится. Но постепенно он раскрылся, начал слушать и слышать меня и в итоге смог встать наравне со всеми, будто у него никогда и не было никаких трудностей.

— Какие эмоции у родителей после занятий?

— Они счастливы! Я и Николай это чувствуем и видим. Есть поддержка от родителей в общих чатах, где мы общаемся.



Здесь к особенным детям относятся так же, как и к обычным. Они сами просят об этом

— Николай, как проходят занятия по танцам у детей с ОВЗ?

— Вначале мы делаем разминку: начинаем с головы, плеч, постепенно подключаем все тело. После этого переходим к отработке движений. Многие очень хорошо запоминают комбинации. Не все, конечно, но за одно занятие — 45 минут, иногда час — они способны выучить до четырех восьмерок. Движения остаются простыми, но для них это уже серьезный прогресс.

Мы работаем в современной стилистике — элементы хип-хопа, эстрадные движения. Иногда я приглашаю своих друзей-хореографов из Москвы, чтобы разнообразить занятия и дать детям новый опыт.

В сентябре этого года к нам приезжал Андрей Барабанщиков, хореограф и танцор шоу-балета Street Jazz, группы «Руки Вверх» и других артистов. Он провел бесплатный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями, что в Туле редкость.

В марте на конкурсе по дефиле, собравшем более 150 участников, одним из судей был Никита Мусатов. Раньше он танцевал в «Тодесе», а теперь работает личным хореографом певицы Люси Чеботиной.

А в июле прошел отчетный концерт. Тогда Сандра Капшук — популярная модель и блогер — провела бесплатное занятие для детей.

— Кто из ваших особенных учеников занимал призовые места на конкурсах?

— Даня Кубарев получил кубок среди участников с ОВЗ. У нас есть и групповые номера. Поставить их бывает непросто: дети разного возраста, многие периодически болеют. Но мы справляемся, продолжаем развивать это направление и участвовать в конкурсах.

В ближайших планах — провести отчетный концерт в Туле. Он состоится 21 декабря, мы пригласили на него почетных гостей. Кроме того, конкурс «Один Шаг», который мы организовывали в Калуге, пройдет и в 2026 году. Также мы планируем запустить новый проект по реабилитации инвалидов СВО через танцы и дефиле, над ним я работаю почти год.

Семьи о занятиях особенных детей в школе «Один шаг — Дом Искусств»

Мама девятилетней Татьяны:

— Таня приходит сюда с удовольствием. У нее тут все друзья: Саша, Даня, Влад… Она по очереди перечисляет ребят, когда собирается на занятия. В течение недели постоянно спрашивает: «Мы сегодня пойдем к Лене?» Занятие по дефиле — праздник для нас. Преподаватель строгая, но справедливая. Нашим детям это важно, так как у многих есть поведенческие особенности.

Во время выступлений я всегда переживаю, но Таня молодец. Первое время стеснялась, а сейчас выходит уверенно. В марте ей даже дали корону «Мисс Очарование» среди детской группы. Когда хвалят твоего ребенка, это огромное счастье.

Бабушка семнадцатилетнего Даниила:

— Здесь Дане все нравится. Он сам напоминает, в какой день занятия. За несколько лет он изменился не только в движениях, но и в разговоре, в поведении, в умении подсказывать другим. Он стал увереннее, собраннее. На выступлениях мы всегда гордимся им.

Преподаватели тоже отмечают его стремление и желание показать, что он может. Даня старается изо всех сил. Мы попали в эту школу не сразу — переехали из Горловки (ДНР), многое было новым. Но здесь нам повезло: педагоги внимательные, требовательные, но добрые.

Мама шестнадцатилетнего Эдуарда:

— Сын стал двигаться более плавно, у него появились новые друзья. Преподаватели не распускают наших детей. Относятся к ним так же, как и к обычным ребятам. Я посмотрела видео с занятий — дети молодцы, работают синхронно. Для них особенно важен коллектив: они смотрят друг на друга, повторяют. Это очень помогает.

Автор текста — Надежда Берлева, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото автора, Алексея Пирязева и из архива Елены Поповой.