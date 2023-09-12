Квартирник на «Санках»

Большинство людей родившихся в 21 веке не знают, что такое квартирник и что на нем происходит.

А мы узнали. Квартирник —это концерт, проходящий в обычной квартире, в домашних условиях. Как правило, на нём выступают один — два автора и играют акустику. Барьера между артистом и зрителем на квартирнике нет. Квартирники были распространены в СССР до конца 80-х годов, когда некоторые музыканты и рок-группы не могли официально выступать из-за цензуры в стране Творческий путь Виктора Цоя начинался с квартирников у Марка Науменко и других талантливых музыкантов. Ранние записи песен Владимира Высоцкого были сделаны на квартирниках 1960-х годов.

Существуют и поэтические квартирники, на которых поэты могут прочитать аудитории свои стихи, стихи других авторов, высказать своё мнение по поводу услышанного или прочитанного. Известные квартирники проходили в Москве у физика Александра Кривомазова. Здесь Венедикт Ерофеев читал «Москву — Петушки», а Аркадий Стругацкий рассказывал о съемках «Сталкера». Квартирники всегда славились своей атмосферой и камерностью.

Нам удалось посетить квартирник в нашем городе и даже взять интервью у группы «Санки» из города Уфа. Эти квартирника уже несколько лет проводит у себя журналист Марина Ковсвман. И этом ей помогают друзья: журналисты, музыканты и писатели.

Войдя в квартиру, мы увидели множество людей, которые шутили и непринуждённо общались, а на плите варился «фирменный суп квартирника» в огромной кастрюле.

Было видно, что эти люди знакомы давно и дружат. Тем временем, в соседней комнате уже готовились к выступлению музыканты. Мы все собрались в небольшом зале и с интересом слушали истории исполнителей и их песни.

Андрей Хакимов и Тимур Хабибуллин, врачи по образованию, начали заниматься творчеством в 2008 году. Яркие, талантливые, умные артисты — частые гости фестивалей и квартирников.

Артисты группы «Санки» дарили нам во время выступления много эмоций и заражали своей харизмой. Нам удалось взять у них интервью. Андрей и Тимур оказались не только хорошими музыкантами, но и прекрасными и очень интересными людьми. Они поведали нам о своем творческом пути, мировоззрении и даже рассказали нам о девизе своей группы, тесно связанным с названием: «Я и ты; мы едем на санках. <…> Санки — это свобода. Когда ты маленький катишься с горы и у тебя ощущение абсолютного счастья, свободы и независимости. Первый собственный транспорт в твоей жизни, которым ты управляешь сам».

Также артисты поделились причинами любви к нашему городу: «Мы приезжаем сюда не просто на концерт, а к друзьям. Красят города не места, а люди. Мы с удовольствием приезжаем в Тулу уже 6 раз: выступали на фестивале „Куликово поле“. Нам интересно походить по следам Льва Толстого или Святой блаженной Матроны, увидеть места, где были Вересаев и Тургенев».

Нам очень понравился концерт. Вся атмосфера квартирников, показанная нам в фильмах про музыку 80-х, сохранилась по сей день. Здесь собираются люди с целью послушать прекрасные песни, а цель артистов сделать так, чтобы их услышали.



В рамках проекта #Культурабезафиш подготовили студенты первого курса кафедры журналистики ТулГу Анкудович София, Лера Титова.

Фото из архива квартирников.