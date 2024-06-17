Капучино, латте, эспрессо и американо - в чем разница?

Всем привет! Сегодня проведем небольшой ликбез по классической кофейной карте. Разберемся чем отличаются друг от друга напитки и какой подходит именно вам.



Эспрессо

Так называемая “база”. Большая часть напитков представленных в кофейнях делается на основе эспрессо. Эспрессо - это напиток объемом 30-40 мл и по сути является “концентратом” кофе, так как не разбавляется водой или чем-либо еще, это просто вода, которая прошла через кофейную таблетку и вобрала в себя все самое вкусное. Готовится обычно в пределах 20-30 секунд. Традиционно подается со стаканом холодной воды. Подразумевается, что он нужен для того, чтобы делать глотки воды между глотками эспрессо, чтобы “обновить” рецепторы. Предположений много, но эта версия, на мой взгляд, основная. Примерно для того же нужен маринованный имбирь, который постоянно подают с суши.

Также у эспрессо есть несколько вариаций, которые иногда включают в меню.

Ристретто - так называемый “короткий” эспрессо. Составляет половину от объема эспрессо, то есть 20 мл, время приготовления же варьируется от 15-20 секунд. В ристретто почти нету кофеина и как правило он легче и кислотнее.

Лунго - “долгий эспрессо”, это эспрессо, который варят дольше 30 секунд. Как правило он менее плотный и имеет большую степень горечи.



Капучино

В классической кофейной карте имеет только два объема - 200 и 300 мл. Маленький капучино готовится на 1 порции эспрессо, а большой на двойном. Остальная часть напитка - молоко и пенка, как правило, толщиной не менее 1 см. Молоко обычно нагревают примерно до 65 градусов, как и все остальные напитки с молоком. Признаком того, что ваш капучино приготовлен правильно также является то, что на пене нету крупных пузырей, пена глянцевая на вид, а пики на пенке, которые возникают от того ,что вы погружаете туда ложку и достаете - устойчивы.

Кофе для тех, кто хочет что-то сбалансированное.



Латте

Дословно с итальянского “latte” переводится как молоко. И правда, напиток задумывался больше как молочный, нежели кофейный. В латте идет одинарная порция эспрессо и около 300 мл молока, толщина пенки около 0.5 см. Латте имеет всего один объем, потому что именно в таком соотношении достигается минимальный уровень кофейной горечи и высокий уровень сливочности напитка. То есть, для того чтобы соблюсти соотношение, сделав при этом “большой латте”, вам будет нужна кружка объемом 0.6 и двойная порция эспрессо, что даже звучит странно.

Кофе для тех, кто хочет что-то полегче.



Флэт уайт

Он же “Австралийский капучино”. Тонкая пенка, двойной эспрессо, объем 200 мл. Здесь баланс напротив смещен в сторону кофе. По одной из версий возник он так: в Австралии капучино готовили с очень большим количеством пены и посыпали его шоколадной крошкой, из-за чего он считался напитком для детей. Суровые Австралийские мужчины стеснялись его себе заказывать, поэтому со временем появилась новая версия капучино - без шоколадной крошки, с тонкой пенкой и большим количеством кофе.

Кофе для тех, кто хочет что-то покрепче, но с молоком.



Американо



Вообще, американо готовят по-разному, но по сути, американо - это разбавленный водой эспрессо. По классике, соотношение воды и кофе в нем 1:1, но сейчас можно увидеть американо в соотношении 1:2 или 1:4.

Кстати, появился американо вовсе не в Америке, а в Италии. Во времена 2-ой мировой Американским солдатам пришелся не по вкусу Итальянский эспрессо и они попросили разбавить его водой, чтобы получилось что-то похожее на кофе из капельной кофеварки, который очень популярен в Америке. Так и появился американо.

Напиток для тех, кто любит классический черный кофе.

Раф

Удивительно, но этот напиток придумали в России. По одной из самых распространенных версий, в не таком уж далеком 1990 году в одной Московской кофейне был постоянный гость, студент из другой страны - Рафаэль. Ему не нравился ни один вид кофе из предложенных в кофейне и бариста принялись экспериментировать. Однажды они смешали вместе 10% сливки, ванильный сахар и эспрессо и получился всеми любимый Раф.

Вот собственно и рецепт кофе. Отличие его от капучино и латте в том, что все ингредиенты смешиваются в питчере.

Кофе для тех кто любит послаще и поплотнее.



Фильтр-кофе

фотография с сайта a-kofe.ru

Не американо и не эспрессо. Вид черного кофе, приготовленного в капельной кофеварке. В чашу кладут бумажный фильтр, смачивают, засыпают средне-крупно молотый кофе и заряжают под “душ”. Вода идет сразу из нескольких точек, тем самым смачивая всю кофейную таблетку, приготовление происходит без давления, как в кофемашине, поэтому фильтр-кофе не такой концентрированный как эспрессо. Что примечательно, хотя вкус его гораздо легче чем у эспрессо и американо, кофеина в нем больше, поэтому пейте с осторожностью! Для приготовления используют зерна светлой обжарки, в то время как во всех предыдущих способах кофе средней или темной обжарки.

Кофе для хипстеров и бариста, а так же для тех, кто хочет гарантированно взбодриться.

Вот и всё! Примерно такой перечень напитков есть почти в каждой современной кофейне. Надеюсь я помог вам чуть лучше понять чем они отличаются друг от друга. Всем вкусного кофейка!