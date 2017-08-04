Лицо с обложки: Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева была одной из самых ярких солисток группы «ВИА Гра», а сейчас она – известная сольная исполнительница, актриса, телеведущая и мама. У Альбины и Валерия Меладзе подрастают двое сыновей: 13-летний Константин и двухлетний Лука. Мы поговорили с Альбиной о детях и взглядах на их воспитание.

Мама-друг

– Альбина, Вы воспитываете сыновей в строгости или считаете, что лучше быть с ними друзьями?

– По большому счету, я бы сказала,что отношения у нас дружеские. Но при этом дети должны понимать, что небольшое разделение все же присутствует. Есть родители, старшие - и есть дети, твои сверстники, и вести себя с ними надо по-разному.

– За что можете наказать ребенка?

– Я не наказываю – я стараюсь беседовать, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Это самый действенный метод, на мой взгляд. Только в каком-то диалоге можно понять, что в реальности происходит.

– А за плохую оценку можете поругать?

– Это не наша история.

Но если, например, двойка закрашена или вырвана страница из дневника – за это можно и получить.

Здесь вопрос не в том, что сын получил плохой балл, а в том, что он скрыл эту ситуацию. Но в целом, в большинстве случаев я понимаю старшего сына: он просто не хочет расстраивать нас. Двоек у него было немного, но вот замечания он тихонечко закрашивал корректором, такое мы проходили…

Школьная психология

– Альбина, а Вы помните свои школьные годы? Тоже «закрашивали» замечания и плохие отметки – или были примерной ученицей?

– У меня тоже были какие-то замечания в дневнике. Я их не закрашивала – просто лишний раз не показывала родителям дневник, не доставала его из портфеля. Это обычная детская хитрость. Да, видимо, родителям полезно иногда вспомнить себя детьми – сразу понимаешь, что мы тоже так себя вели. Но в целом – да, я была прилежной ученицей.

Мой папа обожал ходить на родительские собрания: после них он шел гордый и красивый, потому что меня ругали очень редко – чаще хвалили.

– А Вы бываете в школе на собраниях?

– Конечно. И не только на собраниях. Когда я училась на психолога (несколько лет назад Альбина училась в Московском педагогическом государственном университете по специальности «психология». – Прим. авт.), то проходила практику в одной из московских школ. Опрашивала детей старших классов, мы беседовали, заполняли анкеты. Все это нужно было для практики и дипломной работы. Так что насчет школьной жизни у меня есть и достаточно свежие наблюдения, да и сын у нас старшеклассник.

– Отношение к Вам в школе, наверное, было особенное: «О, Альбина Джанабаева пришла!»

– Не скрою, что ко мне был повышенный интерес, что немного затрудняло работу. Слух разошёлся быстро, дисциплина пострадала, постоянно кто-то из других классов заглядывал в кабинет, где я проводила анкетирование…

Всё сразу

– Как Вам удается совмещать материнство и карьеру?

– Можно долго рассуждать на эту тему, но факт остается фактом: да, я работающая мама, и я такая не одна! Труднее всего – в самом начале, когда ты понимаешь, что нужно двигаться дальше. Детям ведь всегда нужно твое внимание. Думаю, каждая мама сама понимает, когда она готова приступить к работе. На это влияет и психологическая ситуация, и жизненные обстоятельства.

– Непросто было оторвать часть времени от детей и отдать работе?

– Скажу так: это естественно возникающие моменты.

Каждая женщина, решившая остаться дома с детьми или решившая выйти на работу, заслуживает уважения.

Каждая сталкивается ежедневно с огромным количеством проблем, вопросов и делает ежедневно свой выбор, от которого зависит и жизнь семьи.

– Многие родители пытаются сделать из детей вундеркиндов: записать и в спортивную секцию, и в музыкальную школу, и на рисование, и чтобы еще знал несколько языков… Как Вы к этому относитесь?

– Я считаю, что ребенку в первую очередь самому должно быть интересно. Если я вижу какие-то определенные задатки – мы стараемся их развивать. Старший сын ходит, например, на плавание и обожает всё, связанное с водой.

– А у Луки какие таланты?

– Тоже в основном спортивные: он очень активный парень, кувыркается, прыгает, бегает, энергии хоть отбавляй. Ходим с ним на гимнастику. Пока ему все нравится! Но он еще очень маленький – дальше видно будет, к чему у него больше склонность.

– У старшего сына есть ревность к младшему брату?

– Честно говоря, я думала, что такая разница в возрасте избавит нас от этого. Но нет, иногда проскальзывает.

Но Костя честно старается справляться с ревностью, помогает мне с Лукой.

– На гастроли берете детей?

– Старшего сына – да. Если поездка интересная, то мы находим возможность так организовать свое время, чтобы провести его с пользой. В музей можем сходить или просто по городу погулять…

Сюрпризы судьбы

– Уже решили, где проведете отпуск?

– Хотим поехать на море, в нашу любимую Испанию. Да и Луке только три года, хочется выбирать проверенные места.

– Что для Вас счастье?

– Так однозначно и не ответишь... Счастье внутри, счастье в балансе, счастье мы создаём сами. Счастье – это дети и семья, счастье – любить, счастье – думать и заботиться. Счастье есть во всем! В каждой мелочи.…

– Вы благодарны судьбе или считаете, что она Вас чем-то обделила?

– Я ей благодарна за ее сюрпризы, за так называемые «случайности и неслучайности». Как я могу быть не благодарна судьбе, когда она дает мне такое множество шансов?! У нас с ней все взаимно!

Досье

Альбина Джанабаева, певица, актриса, телеведущая.

Окончила Российскую музыкальную академию им. Гнесиных, Московский педагогический университет по специальности «психология».

С 2004 по 2012 г. – солистка группы «ВИА Гра». Сейчас занимается сольной карьерой.

В качестве телеведущей работала в проектах «Вкусно жить» на ТНТ, «Большие танцы» на телеканале «Россия-1», «ClipYou чарт» на «Муз-ТВ».

Играет в спектакле «Вредные привычки» продюсерского центра «Частный театр».

Фильмография: «Лесные болота», «Воровка», «ДМБ 002», «Львиная доля», «Держи меня крепче», «Операция «Праведник», «Измена» и др.

Озвучила тигрицу Ширу в мультфильмах «Ледниковый период 4» и «Ледниковый период: Столкновение неизбежно».

В 2017 г. получила премию «Мама года». Вошла в «TOP-10 самых Сильных Женщин».

Супруг: Валерий Меладзе.

Сыновья Константин и Лука.