Как не испортить себе отдых

На заглавном фото: Пассажиры лоукостера EasyJet два дня

сидели в аэропорту греческого острова Закинф из-за спаривания черепах:

дневной рейс отменили из-за технических неполадок,

а по ночам в этот сезон полеты в стране запрещены.

Недавние скандалы с задержкой авиарейсов и нашими туристами, застрявшими в аэропортах, наводят на одну важную мысль: чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно правильно выбирать всё, что связано с организацией отпуска. Как это сделать, рассказывает Мария Панина, директор турагентства «Заграница».

Как выбрать туристическое агентство?

Слушайте «сарафанное радио», то есть обратитесь за советом к друзьям или родственникам, которые уже пользуются услугами агентств.

Изучите сайты или группы в агентств соцсетях. Современные турфирмы активно ведут свои информационные аккаунты, а также выкладывают там отзывы своих клиентов.

Чтобы быть уверенным, что перед вами не фирма-однодневка, проверьте присутствие агентства в реестре турагентств на сайте reestr.tourpom.ru.

Как выбрать туроператора?

Как и в случае выбора туристического агентства, изучите рекомендации - расспросите друзей, знакомых, родственников услугами какого оператора им приходилось пользоваться

Уточните у агента, какими авиалиниями летает оператор: чартерными или регулярными, и в зависимости от бюджета и пожеланий выберите подходящего вам.

Многие названия крупных операторов находятся у нас на слуху благодаря рекламным призывам. Но есть также небольшие операторы-нишевики, которые не рекламируются, но качественно работают в рамках одной страны. О них можно узнать в турагентстве.

Как выбрать авиакомпанию?

Самые комфортные перелеты осуществляют авиакомпании, совершающие регулярные перевозки. Они вылетают в строго определенное время и предлагают более комфортные условия перелета даже в эконом-классе. Правда, в отличие от чартеров, стоимость билетов у них довольно высока.

Чартерные авиакомпании обычно предоставляют более экономные перелеты как по цене, так и по качеству.

Возможны изменение времени вылетов, скромное питание на борту и маленькое расстояние между креслами в самолете.

Решение остается за туристом: доплатить за комфортный перелет или сэкономить и закрыть глаза на неудобства.