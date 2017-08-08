Бьюти-тренд: золотые веснушки

Один из инстаграм-трендов этого лета попробовала на себе Тата Реброва, солистка pozitive-band Jazzophrenia (на главном фото). А о том, как применять это летнее украшение, рассказала Наталья Сосина, руководитель студии красоты.

Наталья Сосина.

Россыпью блесток можно украсить лицо и тело. Золотистые частички красиво подчеркивают естественные веснушки, если они есть, сочетаются как с сияющим, так и с минималистичным макияжем и очень красиво смотрятся на фоне загорелой кожи.

На лице золотыми веснушками можно оттенить скулы и области под глазами, нос, лоб. Можно нанести блестки, например, на губы, покрыв их целиком…

Модель Джиджи Хадид на показе Fendi.

…или оттенить «дугу Купидона» на верхней губе.

Еще один модный тренд — золотые блестки на кутикуле ногтя.

Золотые веснушки — это переводная флеш-татуировка: прижимаем к коже, промакиваем влажной тканью — и блестим.

Когда «украшение» надоест, его легко снять, а пока нравится, с ним можно даже плавать: в течение нескольких дней веснушки стойко выдерживают воздействие воды.